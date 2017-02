Jugendfeuerwehren wetteifern in Niesky Am 17. Juni findet der Vergleich auf dem Rosensportplatz in Niesky statt. Erwartet werden rund 40 Teams.

Die Nieskyer Jugendfeuerwehr zeigt sich neu eingekleidet im Feuerwehrdepot. Möglich gemacht hat diese Anschaffung eine Spendenaktion des Nieskyer Rewe-Marktes. © Jens Trenkler

Niesky. Niesky ist in diesem Jahr der Gastgeber für den Kreisjugendfeuerwehrtag. Am 17. Juni, einem Sonnabend, wird dieser auf dem Rosensportplatz stattfinden. Darüber informiert der Kreisfeuerwehrverband Görlitz. Ausrichter wird die Feuerwehr Niesky zusammen mit dem Verband sein.

Damit findet der neunte Vergleich der Jugendwehren aus dem Gebiet des ehemaligen NOL-Kreises in der Stadt statt, die ihr Jubiläum von 275 Jahren feiert. Frank Crissulis, stellvertretender Verbandsvorsitzender, rechnet mit rund 25 Jugendfeuerwehren, die zeigen wollen, wer die schnellste ist. Das heißt aus der Erfahrung der vergangenen Jahre, dass rund 40 Mannschaften sich in den drei Disziplinen messen werden. Dazu gehören die Gruppenstafette, der Löschangriff und ein Wissenstoto rund um die Arbeit der Feuerwehr. Gestartet wird in drei Altersklassen von acht und 18 Jahren.

Der Kreisjugendfeuerwehrtag findet immer zweigeteilt im Landkreis Görlitz statt. Auch die Jugendwehren aus den Altkreisen Löbau und Zittau stellen sich dem Wettbewerb. Der Zufall will es, dass dieser am selben Tag, also ebenfalls am 17. Juni, in Zittau stattfinden wird.

Im vergangenen Jahr war die Ortswehr Reichwalde der Ausrichter dieses Kreiswettbewerbes für die nördlichen Jugendwehren. Anliegen des Tages ist es, so Frank Crissulis, dass die Kinder und Jugendlichen zeigen, was sie bisher bei der Feuerwehr gelernt haben. Aber auch die Freundschaft zu anderen Wehren soll gepflegt werden. Schließlich verfügt der Landkreis über 99 Jugendfeuerwehren mit derzeit 1071 Mitgliedern, rund ein Viertel davon sind Mädchen, berichtet Frank Crissulis.

