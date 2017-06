Jugendfeuerwehren messen sich Über 500 Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Landkreis treten zum Wettbewerb an. Zuschauer sind ins Sebnitzer Waldstadion eingeladen.

Am Sonnabend gibt es beim Kreisjugendfeuerwehrtag ein Kräftemessen. © dpa

Der Feuerwehrnachwuchs des gesamten Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge versammelt sich am Wochenende in Sebnitz. Am Sonnabend steigt hier der Kreisjugendfeuerwehrtag, bei dem in verschiedenen Feuerwehrwettbewerben die besten Mannschaften gekürt werden. Rund 550 Kinder und Jugendliche haben sich laut Veranstalterangaben dafür angemeldet, in 70 Mannschaften treten sie an, um Schnelligkeit und Geschicklichkeit zu messen.

Die Wettkämpfe am 10. Juni beginnen 9 Uhr im Sebnitzer Waldstadion, Besucher sind zur Unterstützung der Wettkämpfer gern gesehen. Im Anschluss an die Siegerehrung gibt es noch eine Festveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen der Jugendarbeit der Feuerwehren im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer rückt bereits vor dem Wettkampftag an. Am Donnerstagnachmittag beziehen sie auf dem Gelände des Sport- und Freizeitzentrums Solivital in Sebnitz, direkt neben dem Waldstadion, das große Zeltlager der Jugendfeuerwehren. Rund 330 Teilnehmer werden hierfür erwartet.

Sie können sich rings um den Kreisjugendfeuerwehrtag auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Dazu gehören Lagerfeuer, eine Fackelwanderung, Baden, eine Kahnfahrt und die Lagerdisco.

25. Kreisjugendfeuerwehrtag am 10. Juni, ab 9 Uhr, im Waldstadion Sebnitz, Schandauer Straße 99

