Jugendfeuerwehr zu Besuch bei Dynamo Dresden Die Kinder und Jugendlichen waren im K-Block und auf der Pressetribüne zu Gast.

Der Coswiger Feuerwehrnachwuchs im Dynamo-Stadion. © Feuerwehr Coswig

Am 11. Februar, dem Tag des europäischen Notrufs, war die Coswiger Jugendfeuerwehr auf einem besonderen Ausflug in Dresden. Geplant war ein Überraschungsdienst für die Teilnehmer der Jugendfeuerwehr und es sollte ein Besuch mit Führung im DDV-Stadion werden.

Einige der junge Leute waren schon ein paarmal im Stadion zum Spiel von Dynamo, aber keiner von ihnen konnte bisher so weit hinter die Kulissen schauen. Angefangen hat der Besuch im Pressekonferenzraum, wo am Vortag noch die Spieler für ihre letzten Spielvorbereitungen gesessen haben.

Es ging weiter in die Umkleidekabinen der Gastmannschaften, über den K-Block, die Westtribüne, entlang am Rasen, auf die Ersatzbank, durch den Einlauftunnel, hin zum VIP Bereich, schildern die Kinder. Den krönenden Abschluss gab es mit dem Besuch des Pressebalkons in 30 Meter Höhe.

Die Tour war sehr spannend, eindrucksvoll und interessant, so die gemeinsame Meinung. Das Ende des Dienstes wurde dann noch mit einem leckeren Schoko- Geburtstagskuchen eines Teilnehmers abgerundet. Zum Schluss noch ein Gruppenfoto vorm Stadion als Erinnerung und dann ging es wieder nach Coswig, wo die Eltern schon auf ihre Kinder an der Feuerwehr warteten. (SZ)

