Jugendfeuerwehr wird umbenannt Die jungen Kameraden in Rietschen haben einen neuen Namen. Und das ist nicht die einzige Veränderung.

Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Rietschen sowie die Freiwillige Feuerwehr Rietschen © Rolf Ullmann

Aus der Jugendfeuerwehr Teicha wird die Jugendfeuerwehr Rietschen. In ihrer jüngsten Sitzung haben die Gemeinderäte der Namensänderung zugestimmt. Mehrkosten entstehen der Gemeinde dadurch nicht, erklärt Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer. Denn die Kosten für die bereits bedruckten T-Shirts trägt ein Sponsor. „Die meisten Kinder der Jugendfeuerwehr kommen auch aus dem gesamten Gemeindegebiet“, begründet Ralf Brehmer die Entscheidung. Außerdem würden die Übungen der jungen Kameraden schon jetzt oft in Rietschen stattfinden. Denn anders als in Teicha seien die Rietschener Räumlichkeiten immer warm und müssen nicht mit der Hand geheizt werden.

Neu ist auch, dass die Satzung der Rietschener Wehr nun Mitglieder zulässt, die zu jung für die Altersabteilung sind und dennoch nicht mehr am aktiven Dienst teilnehmen können. Das ist auch ein Zugeständnis an Kameraden, die aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten müssen, sich aber dennoch im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiter aktiv bei der Feuerwehr einbringen wollen.

