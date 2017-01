Jugendclub mit neuer Leitung

An der Spitze vom Jugendclub in Zinnwald hat es einen Wechsel gegeben. Wie Alexander Rehn vom Verein informiert, machten sich Veränderungen aufgrund von Studium usw. nötig. Die bisherigen Vorsitzenden haben ihre Ämter abgegeben. Doch schnell fanden sich Nachfolger. Der neue Vorstand besteht aus Elias Kolde, 1. Vorsitzender, Dominik Rehn, 2. Vorsitzender, und den Kassenwarten Alexander Rehn und Nick Ziegert. „Wir sind sicher, dass der neue Vorstand seine Aufgaben mir Bravour meistern und die Gemeinschaft unseres Jugendclubs weiterhin stärken und fördern wird“, so Alexander Rehn. Der Jugendclub wurde dank engagierter Jugendlicher vor rund einem Jahr neu gegründet. „Wir haben in diesem Jahr viel Arbeit geleistet. Wir haben die Räume renoviert und individuell gestaltet, allen Interessierten einen Einblick am Tag der offenen Tür gegeben und neue Mitglieder gewonnen. Die Veränderungen sind deutlich zu sehen, worauf wir ziemlich stolz sind“, sagt Rehn. (SZ)

