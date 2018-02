Jugendclub-Diskussion geht weiter Die Linken-Fraktion in Ottendorf-Okrilla ist unzufrieden mit dem Umgang des Themas. Kritik gab es an mehreren Stellen.

Der Jugendclub „Spider“ in Medingen. © Thorsten Eckert

Ottendorf-Okrilla. Die Jugendclubs der Gemeinde Ottendorf haben am Montagabend im Gemeinderat für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Denn die Linken-Fraktion hatte die derzeitige Arbeit rund um die beiden Freizeitstätten kritisiert und einen besseren Umgang mit dem Thema gefordert – und das, obwohl bereits vor drei Jahren intensiv über die Jugendclubs gesprochen, eine Konzeption erarbeitet und zusätzliche Gelder bereitgestellt wurden. Man wollte quasi den Beschluss von vor drei Jahren noch einmal untermauern.

Deshalb stellten die Unterzeichner im Rahmen eines Antrages nach § 36 folgende Forderungen: Die Gelder für einen Jugendgruppenleiter im Medinger Club „Spider“ mit bis zu 450 Euro monatlich sollen dauerhaft und jedes Jahr aufs Neue im Haushalt der Gemeinde bereitgestellt werden. Die vor Jahren erarbeitete Konzeption für den Betrieb der Jugendclubs „Yolo“ in Ottendorf-Okrilla und des „Spiders“ ist unter Einbeziehung der Arbeitsgruppe Jugendarbeit fortzuschreiben, sowie den Gemeinderäten und Ortsvorstehern bis spätestens Ende April vorzulegen. Zusätzlich fordert die Linken-Fraktion die Gemeindeverwaltung auf, eine Kostenübersicht sowie eine aktuelle Inventarliste bis spätestens 15. Juli allen Beteiligten vorzulegen. Ebenso wird der Internationale Bund, der inhaltlich für die Jugendclubs zuständig ist, beauftragt, bis spätestens 30. November eine Angebotsplanung für das bevorstehende Kalenderjahr aufzustellen und diese den Ottendorfer Entscheidungsträgern vorzulegen. Die letzte Forderung der Antragsteller bezieht sich auf den Zustand der Freizeitstätten. Die Gemeindeverwaltung wird gebeten, bauliche Mängel zu erfassen und notwendige Maßnahmen zu deren Beseitigung den Gemeinderäten und Ortsvorstehern ebenfalls bis spätestens Ende April vorzulegen.

Doch ganz so einfach gingen die Forderungen der Unterzeichner dann doch nicht durch. Die übrigen Entscheidungsträger waren sich zwar einig, dass bei dem Thema Handlungsbedarf besteht. Allerdings sei vor allem noch Gesprächsbedarf vorhanden. So stellte CDU-Gemeinderat Rico Schrapel die Frage in den Raum, ob eine weitere Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bund überhaupt noch Sinn macht. Man hätte den Zuständigen schon vor zwei Jahren noch eine Chance gegeben und mittlerweile sei der „Ofen doch längst aus“. Zudem seien in dem Beschlussvorschlag der Linken-Fraktion sehr viele verschiedene Punkte angesprochen, die es gilt, intensiv zu besprechen. Deswegen war sich die Mehrheit der Gemeinderäte einig, dass sich zunächst der Hauptausschuss mit den Jugendclubs, ihrem Zustand und der Konzeption der Einrichtungen beschäftigen sollte. Im Anschluss könne sich der Gemeinderat mit den Ergebnissen noch einmal beschäftigen.

