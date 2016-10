Jugendamt berät vor Ort Das Jugendamt lädt alle jungen Eltern zu einem Beratungsgespräch ein und informiert über aktuelle Angebote im Landkreis.

Sebnitz. Wenn im Landkreis ein Kind geboren wird, erhalten die Eltern ein Willkommensschreiben und eine Einladung zu einem freiwilligen Begrüßungsbesuch im Jugendamt. Dieses Angebot nutzten im vergangenen Jahr 567 Eltern aus der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge. Zudem können Eltern ihre Fragen auch telefonisch und per E-Mail loswerden.

Die Mitarbeiterinnen des Jugendamtes beraten zu gesetzlichen und finanziellen Fragen wie Elterngeld, Landeserziehungsgeld oder Kinderbetreuung. Darüber hinaus informieren sie über die Angebote im Landkreis und vermitteln Kontakte zu den Ansprechpartnern für junge Familien.

Aktuell bietet das Jugendamt auch Informationsabende vor Ort an: Der erste findet am 13. Oktober im Gogelmoschhaus in Stolpen ab 19 Uhr statt. Am 26. Oktober sind die Mitarbeiterinnen im Regenbogen-Verein in Freital. Am 22. Oktober können werdende Eltern zum Atze e. V. in Pirna kommen und am 23. Oktober in die Tharandter Kuppelhalle, jeweils 18 Uhr. (SZ)

