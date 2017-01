Gut zu wissen Jugend will noch mehr bewegen Das Projekt ist beendet. Trotzdem bleiben die Beteiligten am Ball. Sowohl mit dem Kino als auch mit dem Treff geht es weiter.

© Symbolfoto

Ein Straßenfeger ist der Film „Charly und die Schokoladenfabrik“ in Roßwein nicht geworden. Trotzdem lassen sich die Jugendlichen, die den ersten Kinonachmittag seit Langem in Roßwein organisiert hatten, nicht entmutigen. Sie wollen zu einer zweiten Aufführung einladen, sagte Hauptamtsleiterin Michaela Neubert dem DA am Mittwoch. Sie und weitere Erwachsene haben sich während des Projektes „Jugend bewegt Kommune“ um die Schüler gekümmert, die teilgenommen und sich eingebracht haben.

Dabei gab es zwei Gruppen. Die einen kümmerten sich um die Filmaufführung, organisierten Technik, Popcorn, Getränke und mit dem Kirchgemeindehaus einen zentralen Veranstaltungsraum. Doch der füllte sich am Nachmittag des zweiten Advent nicht wie erwartet. Daher wollen die Jugendlichen erst auswerten, was sie beim nächsten Mal anders oder besser machen können, bevor sie erneut einladen.

Eine zweite Gruppe hat Ideen eingebracht, wie ein Treff für Jugendliche aussehen kann. Der soll in kleinem Umfang an der Stadtbadstraße errichtet werden, genau auf dem ehemaligen Gelände des Spielplatzes „Sputnik“. Der wurde für die Kinder geräumt, weil er nach zweimaliger Überflutung nicht so herzurichten ist, dass er hochwassersicher ist. Doch die jungen Leute verlangen keine großen Neu- oder Umbauten. Der Sandkasten soll abgedeckt und als Sitzgelegenheit gestaltet werden. Darüber hinaus soll es einen festen Unterstand geben. „Dieser wird im Frühjahr errichtet“, so die Hauptamtsleiterin. (DA/sig)

