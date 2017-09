Jugend wählt in der Wartburg Über eine Woche vor der Bundestagswahl dürfen bereits die Kinder und Jugendliche ihre Stimme abgeben. Gewählt wird im Jugendcafé.

Bei der „U18 Wahl“ geben Kinder und Jugendliche ihre Stimme im Jugenhaus „Wartburg“ ab. © dpa

Görlitz. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen am Freitag, dem 15. September, bei der „U18 Wahl“ ihre Stimme für eine politische Partei abgeben. Das soll vor der Bundestagswahl ein politisches Stimmungsbild der Kinder und Jugendlichen in Deutschland liefern. In Görlitz wird die Evangelische Stadtjugendarbeit esta ein Wahllokal eröffnen. Von 15 bis 18 Uhr hat es an diesem Tag im Jugendcafé „WB21“ im Jugendhaus „Wartburg“, Johannes-Wüsten-Straße 21, geöffnet. Darüber informiert Verena Rohr von der Stadtjugendarbeit. Kreisweit werden bislang 21 solche Wahllokale an dem Tag für unter 18-Jährige öffnen.

Die Ergebnisse werden deutschlandweit ausgewertet und danach der Öffentlichkeit präsentiert. Die U18-Wahlen werden seit 21 Jahren immer neun Tage vor einem offiziellen Wahltermin abgehalten. „Zur Bundestagswahl rücken politische Diskussionen ins Zentrum des Interesses. Das beschäftigt auch Kinder und Jugendliche“, so die Initiatoren. (SZ)

