Jugend trainiert für Olympia

Der Mannschaft des Lessing-Gymnasiums gelang in der Besetzung mit Richard Leithold (von links), Hans Stiller, Richard Rösler und Abdurahman Jiylan der zweite Platz vor der Oberschule Waldheim. © André Braun

Schüler der Wettkampfklassen 4 bis 2 aus den Regionen Döbeln, Hainichen und Rochlitz trafen sich am Dienstag im Stadion Bürgergarten, um beim Kreisausscheid Mittelsachsen I die besten Leichtathletik-Teams zu ermitteln. Meist dominierten dabei die Starter aus Frankenberg. Doch auch Teams der Region erreichten gute Platzierungen. So gelang in der Wettkampfklasse (WK) 2 der Mannschaft des Lessing-Gymnasiums in der Besetzungen Richard Leithold (von links), Hans Stiller, Richard Rösler und Abdurahman Jiylan der zweite Platz vor der Oberschule Waldheim. Bei den Mädchen dieser Altersklasse wurden die Waldheimerinnen Zweite vor Döbeln. In der WK 3 der Jungen wurden die Waldheimer Dritter. Einen Sieg holten die Jungs des Lessing-Gymnasiums in der WK 4. Die Mädels wurden Zweite vor Waldheim. Tolle Einzelergebnisse erreichten Dennis Seeger (Waldheim) mit dem Speer und im Hochsprung sowie die Döbelner Abdurahman Jiylan (Speer) und Maximilian Skarke (800m). (DA)

zur Startseite