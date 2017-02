Jugend startklar für den Flieger Jonas, Emelie und Hannes gehören zum Nachwuchs im Faschingsverein. Sie sind Multitalente.

Emelie Ehrlich, Hannes Winkler und Jonas Barkawitz gehören zum Nachwuchs des Zschaitzer Faschingsvereins. Sie tanzen, moderieren und singen. Sie freuen sich auf ihre Auftritte in den kommenden Wochen. Doch auch das Jahr über sind sie aktiv. © André Braun

Singen, tanzen, Späße machen – das ist alles kein Problem für den Nachwuchs des Zschaitzer Faschingsvereins. Das sind Emelie Ehrlich (14), Jonas Barkawitz (16) und Hannes Winkler (14).

Die drei jungen Leute gehören schon seit mehreren Jahren zum Team der Zschaitzer Karnevalisten. Kein Wunder, garantiert doch der Verein Familienanschluss. Bei Emelie sind zum Beispiel die Oma, die Mutter, die Tante und die Cousine mit dabei. Doch es liegt nicht nur an den familiären Bindungen, durch die sich die Karnevalisten so gut verstehen. „Wir sind ein gutes Team. Jeder kommt mit jedem klar. Und wir helfen uns. Und man kann über alles reden“, sagt Jonas Barkawitz. Schon als Kind hatte er seine ersten Auftritte. „Ich stehe gern im Rampenlicht und freue mich, wenn ich die Leute mit meinen Auftritten zum Lachen bringen kann“, so Jonas Barkawitz. Die Gene dafür habe er wohl von seinem Vater geerbt, der ebenfalls beim Faschingsverein mitmischt. Schön findet es Jonas, dass auch die Jugendlichen ein Mitspracherecht bei der Programmgestaltung haben. Das Motto für diese Session „Mit Pleiten, Pech und Pannen fliegen die Zschaitzer von dannen“ ist eine Idee der jungen Karnevalisten. Entsprechend des Grobkonzeptes können die jungen Leute sich mit ihren Ideen einbringen. Das findet auch Hannes toll. Er hat mit Jonas zu beginn der Show einen eigenen Auftritt. Es geht um Elsterglanz – mehr soll aber nicht verraten werden. Schon als jüngeres Kind ist Emelie bei der Mini-Playback-Show beim Kinderfasching aufgetreten. Nun übernimmt sie größere Rollen. Das stärkt das Selbstbewusstsein. Auch bei den „Wilden Kids“ tanzt Emelie mit. Dabei sind die Tänzerinnen schon lange keine Kids mehr. Vor mehreren Jahren gehörten sie zum Nachwuchs und sind nun schon länger erwachsen. Auch wenn einige von ihnen hunderte Kilometer weit entfernt arbeiten und leben. Wer kann, ist bei den Auftritten des Zschaitzer Faschingsvereins dabei. Zu ihnen gehört auch Katja Plato. Sie schreibt die Choreographie für die Tänze. Einstudiert werden können sie zwischen Weihnachten und Neujahr. Dann muss Katja Plato erst einmal in den Norden der Republik, um spätestens im Februar wieder in der Heimat zu sein.

Dass die Zschaitzer mit ihren Auftritten den Nerv des Publikums treffen, ist am Verkauf der Tickets zu sehen. Es gibt nur noch Restkarten für die Abendveranstaltung am 18. Februar. Der Fasching für Junggebliebene erfreut sich ebenfalls regen Zuspruchs und am 19. Februar ist Kinderfasching. (je)

