Jugend soll Politik machen Ein Ratsmitglied will Jugendliche mit einem Budget ausstatten und so an der Gestaltung Strehlas beteiligen. Das Echo ist geteilt.

Politik machen, das reizt nicht allzu viele Jugendliche. In Strehla gibt es dennoch den Vorstoß, Jugendliche dafür zu interessieren – mit einem Jugendstadtrat. Der soll relativ unbürokratisch und mit einem eigenen Budget etwas bewegen dürfen. © Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Strehla. Der Strehlaer Stadtrat Heinz Schmitt (CDU) hat die Gründung eines Jugendstadtrats ins Gespräch gebracht. In dem Gremium sollen mehrere Strehlaer im Alter zwischen zwölf und 25 Jahren vertreten sein, die gemeinsam über ein jährliches Budget von zwei- bis dreitausend Euro entscheiden, so Schmitt. Das Geld aus dem Stadthaushalt soll dort investiert werden, wie es die Jugendlichen für sinnvoll halten. Zum Beispiel bei der Neugestaltung eines Spielplatzes. Schmitt sagte, damit könnten junge Leute an Politik-Fragen herangeführt werden. Potenzial sei da, glaubt der Stadtrat und verweist auf eine Gruppe Jugendlicher, die sich bei einer Stadtratssitzung im vergangenen Jahr vorgestellt hatte. Dem war ein Treff von Bürgermeister Jörg Jeromin mit Jugendlichen in der Oberschule vorausgegangen.

Das Echo auf Schmitts Vorstoß fiel gemischt aus. Sowohl Stadtchef Jörg Jeromin (FWG) als auch mehrere Stadträte begrüßten die Idee zwar grundsätzlich – hatten aber gleichzeitig Bedenken.

Nur „ordentliche“ Jugendliche?

Schwierig sei, eine Truppe zusammenzukriegen und sie bei der Stange zu halten, so Jörg Jeromin. Stadträtin Marianne Pfeil (FWG) sagte: „Ich finde den Vorschlag nicht schlecht, es möchten aber auch ein paar ordentliche Jugendliche dabei sein.“

Das sorgte für Schmunzeln, warf aber auch die Frage auf, wie ein Jugendstadtrat zustande kommen soll. „Hängt man’s an die Kommunalwahl an?“, fragte Andreas Haberland (CDU). Zu schwierig, hieß es aus der Runde. Warum nicht ausgesuchte Jugendliche „bestellen“ – vorzugsweise aus der Strehlaer Oberschule? Was wiederum kritisch gesehen wurde, weil einige von Strehlas Jugendlichen die Gymnasien im Umland besuchen. Dürfen die nicht mitmachen? Fragen über Fragen.

Wie ein Strehlaer Jugendstadtrat aussehen könnte, das könnte sich Strehla zum Beispiel bei den Nachbarn in Oschatz abschauen. Dort gibt es so eine Runde seit Jahren als Ausschuss des Stadtrats. Neben fünf Jugendlichen sind auch sechs reguläre Stadträte und der Oberbürgermeister mit an Bord. In regelmäßigen Sitzungen geht es um die Fragen, die die jungen Leute bewegen. Von einer Fußgängerampel vorm Gymnasium über Schul- und Spielplatzkonzepte bis zum Jugendfonds haben die Oschatzer Jung-Politiker in den vergangenen fünf Jahren auch einiges erreicht.

Lockmittel Sitzungsgeld

Aller zwei Jahre werden Jung-Stadträte neu gewählt, 2016 lief die Wahl erstmals über eine Online-Abstimmung. Derzeit wird in Oschatz um Bewerber für die neue Amtsperiode geworben – und das nicht nur mit hehren Anreizen wie „aktiver Mitsprache“. Auch die Aussicht auf ein Sitzungsgeld soll 14- bis 21-jährige Oschatzer motivieren, sich in ihrer Freizeit auf die oft als dröge empfundene Lokalpolitik einzulassen. In zwei Monaten darf Oschatz’ Jugend ihre städtischen Vertreter für die kommenden zwei Jahre bestimmen.

Ob auch Strehla mittelfristig auch einen Jugendstadtrat etablieren kann, muss sich nach dem Anstoß der Diskussion nun zeigen. Themen dürfte es auch in der Nixenstadt ausreichend geben. Es muss sie nur jemand anpacken wollen.

