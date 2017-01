Jugend soll mitreden Auch dieses Jahr können junge Leute Geld für Jugendprojekte verteilen. Anregungen und Ideen dafür sind gefragt.

Unterstützt werden könnte das Schlammfußballturnier in Elstra. © dpa

Seit einigen Jahren können Jugendliche sich nun schon im eigenen Heimatort einbringen und an eigenen Veranstaltungsformaten oder Projekten wachsen. In Elstra und Pulsnitz wurde dafür jeweils eine Jugendgruppe gegründet, welche sich durch junge Einwohner aus den verschiedenen Vereinen und Interessengruppen zusammensetzt. Diesen sogenannten Jugendvertretungen wurde ab dem letzten Jahr ein eigener Fördertopf zur Verfügung gestellt, über den die Gruppe selbstständig entscheiden kann.

Praktisch entstanden und unterstützt wurden damit beispielsweise kulturelle Veranstaltungen sowie Renovierungs- und Bauprojekte. Beispielsweise der Bau der Dirt-Bike-Strecke und das Schlammfußballturnier in Elstra oder auch das Kindercamp des Prietitzer Jugendclubs.

Auch in diesem Jahr können sich Kinder und Jugendlichen in beiden Städten über einen Betrag von 2 000 Euro für Jugendprojekte freuen. Das Geld wird von der jeweiligen Stadt und dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ zur Verfügung gestellt. Für die beiden Jugendvertretungen heißt es, diese Summe klug zu verteilen. Um das möglichst gut hinzubekommen, suchen die Jugendvertretungen in Elstra und Pulsnitz immer neue Mitglieder mit Ideen und Anregungen zur Verbesserung von Angeboten für Kinder und Jugendliche.

Die ersten Termine für dieses Jahr sind wie folgt geplant. In Pulsnitz trifft man sich am 7. Februar, 18 Uhr im Büro des Netzwerks für Kinder- und Jugendarbeit (Goethestraße 26 in Pulsnitz, Eingang Hinterhof) und in Elstra am 8. Februar, 18 Uhr im Jugendclub CAP Prietitz (Am Park 1 im Elstra Ortsteil Prietitz). Ziel des Treffens ist es, erste Ideen und Bedürfnisse auszutauschen, damit diese bei der Förderung bedacht werden können.

Für weitere Informationen steht Christoph Semper vom Netzwerk als Ansprechpartner zur Verfügung. Er ist mobil und über Whatsapp (015112105339 ) erreichbar. Mail: christoph.semper@kijunetzwerk.de Facebook: www.facebook.com/jugendarbeit.westlausitz (szo)

zur Startseite