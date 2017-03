Jugend rückt in Leisniger Wehr nach Als letzte aller Ortswehren hat die Leisniger Bilanz gezogen und neu gewählt. Steven Rockstroh übernimmt von Jochen Preuße.

Bürgermeister Tobias Goth wird demnächst vor den Feuerwehrleuten berichten, wie es um den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bockelwitz steht. © André Braun

Zwei Wechsel gibt es einmal in der Leitung der Ortswehr Leisnig und zum anderen in deren Altersabteilung. Diese gibt Altwehrleiter Günter Niemz nach 25 Jahren an der Spitze ab. Der 80-Jährige tritt kürzer und übergibt die Aufgaben an einen Jüngeren: an Jochen Preuße. Der wiederum macht ebenfalls einem Jüngeren Platz – dem 28-jährigen Steven Rockstroh. Der übernimmt an Preußes Stelle das Amt des zweiten stellvertretenden Wehrleiters. Vize war und bleibt René Gentzsch. Auch an der Spitze gibt es keine Änderung: Bernd Starke leitet weiter die Wehr.

In seinem Rückblick hat der Feuerwehrchef zwei größere Probleme angesprochen. Neu ist zumindest eines nicht: Tagsüber ist die Wehr geschwächt, weil ein Teil der Ehrenamtlichen auswärts arbeitet. Zugenommen hat darüber hinaus die Anforderung der Feuerwehr für Aufgaben, für die sie nicht primär zuständig ist. Dazu gehören Straßensperrungen genauso wie der Transport von Patienten. „Das müssen wir im Blick behalten“, so Starke.

Einige Worte zur Situation der Einsatzkräfte wird er noch am 31. März verlieren. Dann steht die Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr – ebenfalls mit Neuwahl – an. An diesem Abend wird auch Bürgermeister Tobias Goth (CDU) berichten, wie es um den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bockelwitz steht. Der ist für drei ländliche Abteilungen, nämlich Clennen, Beiersdorf-Naunhof und Naundorf, existenziell.

Wegen der Finanzierung des neuen Depots sind Bürgermeister und Wehrleiter erst in dieser Woche wieder unterwegs gewesen, haben beim Landesbranddirektor vorgesprochen. Fördergeld gibt es wahrscheinlich nur über das Budget, das der Freistaat dem Landkreis zur Verfügung stellt – und dafür gibt es eine Menge Bewerber. Leisnig braucht, verteilt auf zwei Jahre, insgesamt 700 000 Euro. Einen Notfall-Finanzierungsplan gibt es noch nicht.

