Jugend-Rotkreuz Dipps auf Platz eins Zum ersten Mal gewannen Dippser Jugend-Rotkreuzler von 8 bis 12 den Landeswettbewerb. Wie sie jetzt weiterkommen.

Zum ersten Mal nimmt eine Jugend-Rotkreuzgruppe aus dem Raum Dippoldiswalde in der Altersklasse der Acht- bis Zwölfjährigen am Bundeswettbewerb teil. Dafür haben sich die sechs jungen Rotkreuzler und Beatrix Otto, ihre Betreuerin, am Wochenende beim Landeswettbewerb in Jonsdorf bei Zittau qualifiziert.

Theo, Rudolf, Emilia, Felicitas und die zwei Lauras strahlten übers ganze Gesicht, als sie am Abend des DRK-Landeswettbewerbs der Stufe I und Bambini ganz oben standen. Auf Platz zwei gelangte das Team aus Freital, Platz drei ging an Riesa.

Für diesen Sieg üben die Dippoldiswalder seit Jahren. Seit der Grundschule sind sie beim Jugend-Rotkreuz. Der Umfang der Praxisaufgaben beim Landeswettbewerb reichte von Erste-Hilfe-Aufgaben über Wissensfragen bis hin zu kreativen und musischen Stationen. Teamfähigkeit, Schnelligkeit und Geschicklichkeit, aber auch Hilfsbereitschaft und Einfühlungsvermögen waren dabei gefragt. Insgesamt 13 Stationen galt es zu absolvieren.

Dippoldiswalder Rotkreuzler sind es durchaus gewohnt, bei überregionalen Wettbewerben gut abzuschneiden. Bereits fünfmal haben sich Gruppen aus dem Jugend-Rotkreuz im Kreisverband Dippoldiswalde für den Bundeswettbewerb qualifiziert und dort den Freistaat Sachsen vertreten. Allerdings noch nie in der jüngsten Altersgruppe, wie Beatrix Otto informierte.

Der Bundesausscheid findet Mitte Oktober in Ludwigsburg in Baden-Württemberg statt. Bis dahin wird der Dippser Rotkreuz-Nachwuchs noch fleißig üben, um auch dort überzeugend abzuschneiden .

