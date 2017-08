Jugend lädt sich selbst zur Disko Die Veranstalter der Party im Jugendzentrum Holz in Niesky hätten sich schon über 50 Besucher gefreut. Am Ende kamen viel mehr.

Ein Bild vom Abend. © André Schulze

Nichts los für die Jugend in Niesky? Dieses Vorurteil stimmt nicht (mehr). Am Freitagabend nahmen junge Leute ihr Vergnügen selbst in die Hand und organisierten mithilfe der Mitarbeiter der Präventiven Jugendarbeit eine Party im Jugendzentrum Holz. Das Angebot richtete sich vor allem an Zwölf- bis 17-Jährige. Über 50 Besucher würden sich die Organisatoren freuen, hieß es im Vorfeld. Am Ende des Abends standen 136 Striche auf der Liste am Einlass. Also steht einer Fortsetzung nichts im Wege – am 30. Oktober, als Kostümparty zu Halloween. (SZ)

zur Startseite