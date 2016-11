Jugend hofft auf wetterfeste Jacken Dank der Sparkasse könnte es bald klappen mit der neuen Kleidung, die die Kinder und Jugendlichen der Zittauer Feuerwehr dringend benötigen.

Die Kinder und Jugendlichen beim Auftakt der Spendenaktion in voller Montur in der Zittauer Feuerwehrwache. © Rafael Sampedro

Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien verkauft wieder ihre Heimatkalender. Pünktlich zum Weltspartag Ende Oktober hat sie damit angefangen. Der Erlös geht traditionell an gemeinnützige Vereine. In diesem Jahr dürfen sich die 70 Kinder und Jugendlichen von der Jugendfeuerwehr Zittau freuen, denn die Sparkasse hat sie ausgewählt.

„Die Kids hoffen nun auf viele verkaufte Kalender. Es sollen mitunter wetterfeste Jacken gekauft werden“, erzählt Anja Hanel, eine Mitarbeiterin der Sparkasse.

Die Aktion der Sparkasse findet nun seit über zehn Jahren statt und hat sich so als Tradition etabliert. Im vergangenen Jahr kam eine Summe von insgesamt 24270 Euro für 42 Vereine im Landkreis Görlitz zusammen. Darunter waren unter anderem die Karate-Schule Otomo und der Kletterclub Kelchsteiner. In früheren Jahren hatte die Bank die Kalender noch verschenkt.

„Wir haben dann bemerkt, dass mindestens 99 Prozent unserer Kunden bereit sind einen Euro zu bezahlen“, erklärt Denny Steffan, Leiter der Sparkassenfiliale. Die Aktion soll sogar großen Zuspruch bei den Kunden finden, so Kirsten Müller, die Pressesprecherin der Sparkasse. 1200 Kalender liegen in der Sparkasse in Zittau bereit zum Verkauf. Das lässt auf einen guten Erlös hoffen.

„Wir freuen uns über jeden Euro, der in die Kasse fließt“, sagt Uwe Kahlert, Leiter der Feuerwehr. Wenn genug Geld zusammenkommt, möchten die Brandschützer neben den Jacken auch noch ordentliches Schuhwerk für die Mitglieder besorgen. „Wenn ich mir das so angucke, dann brauchen wir auch noch Schuhcreme“, sagt Kahlert lachend. Schließlich sollen die Schuhe auch bei zahlreichen Einsätzen und schlechtem Wetter lange erhalten bleiben.

Auch der Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker war vor Ort, als die Spendenaktion kürzlich angelaufen ist. „Ich freue mich darüber, dass sich so viele junge Menschen für die Feuerwehr interessieren“, meint er. „Auch für das Engagement der Feuerwehr und der Sparkasse muss man sich bedanken“, während die Kinder und Jugendlichen der Feuerwehr gerade in einer Reihe standen und ihm lauschten.

