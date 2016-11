Jugend gibt Sputnik nicht auf Sechs junge Leute arbeiten mit der Stadtverwaltung an einem Projekt. Das Schwierige daran: Die Ideen müssen wasserfest sein.

Der Sandkasten auf dem früheren Sputnik-Spielplatz soll eine Abdeckung bekommen und eine Art Lümmelplatz werden. Die Jugend will sich hier treffen. Ein neuer Spielplatz entsteht aber nicht. © André Braun

In jeder Stadt gibt es „Ecken“, in die sich die Jugend zurückzieht. Meist genügt den Teenagern ein trockenes Plätzchen, an dem sie quatschen und vielleicht mal Musik hören können. Einen solchen Platz meint die Roßweiner Jugend am Sputnik gefunden zu haben – selbst wenn dieses Areal sozusagen vorbelastet ist.

Jahrzehntelang haben auf dem Gelände an der Stadtbadstraße unmittelbar an der Mulde Spielgeräte gestanden, Generationen von Roßweiner haben sich dort mit Freunden zum Klettern und Spielen getroffen. Inzwischen haben die Mitarbeiter des Bauhofes die meisten Spielgeräte abgebaut. Der Grund: Nach zweimaliger Überflutung der Fläche und der Schadstoffbelastung des Sandes im Spielkasten hat die Kommune den Platz an anderer, hochwassersicherer Stelle neu aufgebaut. „Für Jugendliche ab etwa zwölf Jahren jedoch ist der neue Spielplatz nicht ausgelegt“, sagt Hauptamtsleiterin Michaela Neubert. Sie gehört der sogenannten Steuerungsgruppe an. Die gibt es, seit Roßwein in das Projekt „Jugend bewegt Kommune“ aufgenommen worden ist. Eine Idee, die dabei umgesetzt werden soll, ist die vom Treffpunkt Sputnik. Die zweite einer Kinovorführung wird am 4. Dezember Realität (DA berichtete).

Wie ihr Treff aussehen sollte, das haben Cheyenne Riedel, Keano Mikuletz, Anne-Marie Hennig, Lucy Büttner und Chadaphorn Klinsanthie (alle 15) sowie Jessica Lorenz (16) zusammengetragen. Ihre Wünsche sind durchaus überschaubar, trotzdem nicht so ohne Weiteres umzusetzen, wie Michaela Neubert erklärt. Nach ihren Worten soll den Jugendlichen zum Schutz nicht einfach ein Holzunterstand aufgestellt werden. Die Kommune habe schon im Blick, dass sich die Jugendlichen an dieser Stelle überwiegend ohne Aufsicht aufhalten und es etwas Robustes sein soll. Daher werde ein Angebot eingeholt.

Zunächst hat das Bauhofteam nach den Angaben der Amtsleiterin für eine Grundordnung gesorgt. Die Bänke bleiben stehen. Der Sandkasten bekommt noch eine Abdeckung und kann den Sommer über als eine Art Lümmelfläche genutzt werden. Möglicherweise wird noch ein Sonnenschutz angebracht. Überdies besteht der Wunsch nach freiem Wlan.

Insgesamt 3000 Euro stehen in dem Projekt zur Verfügung. Die Kinogruppe kommt mit kleinem Budget aus. Ob der Rest für den Treff reicht, ist noch offen.

