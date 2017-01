Jugend forscht – auch in Stolpen Der Wettbewerb geht in die nächste Runde. Oberschüler stellen sich der Konkurrenz.

Unter dem Motto „Zukunft – ich gestalte sie!“ ist der bundesweite Wettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ in seine 52. Runde gestartet. An dem Regionalwettbewerb beteiligen sich aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zwei Schüler von der Ludwig-Renn-Oberschule Stolpen. Bis Mitte Januar haben sie nun Zeit, ihre Arbeit fertigzustellen und einzureichen.

Nachdem im vergangenen Jahr mit 47 angemeldeten Projekten bereits ein überdurchschnittliches Interesse am Wettbewerb deutlich wurde, gehen in diesem Jahr 69 Nachwuchswissenschaftler mit 52 angemeldeten Arbeiten an den Start. Die Patenunternehmen Enso, Wacker Chemie und KLA-Tencor freuen sich über den erneuten Anstieg.

Am 10. März 2017 werden die ostsächsischen Teilnehmer ihre Projekte beim Regionalwettbewerb Dresden-Ostsachsen im Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden präsentieren. Eine Fachjury aus Wissenschaft und Wirtschaft – darunter Vertreter aus den Patenunternehmen – bewertet die Ergebnisse. Wer in Dresden erfolgreich ist, tritt anschließend auf Landesebene an und kann sich sogar für das Bundesfinale qualifizieren. Auf allen drei Wettbewerbsebenen werden bundesweit Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von rund einer Million Euro vergeben. (SZ/aw)

