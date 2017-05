Jugend-Feuerwehren wetteifern Der Nachwuchs kämpfte in Ulbersdorf um vordere Plätze. Die Preise gaben zusätzliche Motivation.

In Ulbersdorf haben sich die Jugendfeuerwehren aus Hohnstein, Sebnitz, Hinterhermsdorf, Altendorf, Lichtenhain, Rathmannsdorf und Mittendorf zum Vorbereitungswettbewerb zum Kreisjugendfeuerwehrtag in Sebnitz getroffen. An mehreren Stationen haben die jungen Brandschützer ihr Können unter Beweis gestellt. In den einzelnen Wertungsgruppen haben die Jugendfeuerwehren aus Hohnstein, Sebnitz, Altendorf sowie die gemischte Mannschaft aus Altendorf und Lichtenhain gewonnen. Darüber informiert Jugendwart Katrin Schöne.

Gesponsert wurden die Preise für die ersten Plätze von der Bowlingbahn in Lichtenhain, dem Elbefreizeitland in Königstein, der Erlebniswelt Stein-Reich Rathewalde und von dem Miniaturpark in Wehlen sowie den Eisenbahnwelten im Kurort Rathen. Die Organisatoren des Wettbewerbs bedanken sich für die Unterstützung, aber auch bei Peter Röhrup und der Freiwilligen Feuerwehr von Ulbersdorf, die den Wettkampf traditionell unterstützen. (SZ/aw)

