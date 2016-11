Jugend bleibt Ideen-Konferenz fern Die Meinung der Nieskyer Jugend ist in Sachen Freizeit gefragt. Die Resonanz enttäuscht.

Blick auf das Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium in Niesky, dem Veranstaltungsort. © Jens Trenkler

Es blieb eine kleine Runde, die sich am Dienstagnachmittag im Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium getroffen hatte. Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann spricht von einem „überschaubaren Rahmen“. So wie der Veranstalter, das Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik, war auch die Oberbürgermeisterin enttäuscht von der Resonanz junger Leute. Waren sie doch zu einer Jugend-Ideen-Konferenz mit potenten Gesprächspartnern aus Politik und Bildung eingeladen.

An vier Thementischen sollte über die Jugendarbeit, die Schulpolitik, das Jugendleben in der Stadt Niesky und zur gesellschaftlichen Teilhabe junger Menschen diskutiert werden. Aber die Hand voll junger Leute verlor sich an den Tischen. Dennoch konnte Beate Hoffmann einige Anregungen mitnehmen. So wünscht sich die Jugend einen offenen Treff in der Stadt und kritisierte, dass es fast unmöglich ist, am späten Nachmittag oder abends mit öffentlichen Bussen noch in die Dörfer zu kommen, wenn in Niesky Freizeitangebote wahrgenommen werden. Trotz der geringen Resonanz soll eine weitere Veranstaltung zu diesem Thema im Frühjahr folgen.

zur Startseite