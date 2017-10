Jürgen Croy kommt heute nach Diehsa Die DDR-Torwartlegende ist am Montag in der Gaststätte „Am Markt“ und berichtet über sein Fußballerleben. Auch in der Woche vor Halloween ist in der Lausitz viel los. Wer weitere Ideen für die Abende oder das Wochenende sucht, findet welche durch einen Klick auf den www.sz-veranstaltungskalender.com.

Jürgen Croy hat seine Heimatstadt Zwickau nie verlassen. Dort spielte er fast nur für die BSG Motor Sachsenring Zwickau. © privat

Auf Einladung der Nieskyer Sportfreunde kommt am 23. Oktober Jürgen Croy nach Diehsa. Im Saal der „Gaststätte am Markt“ wird ab 18.30 Uhr der Olympiasieger von Montreal 1976, Olympia-Bronze-Gewinner von München 1972, dreifache Fußballer der DDR von 1972, 1976 und 1978 und Pokalsieger mit seinem Verein BSG Motor-Sachsenring Zwickau aus seinem sportlichen Leben als Torwart der Nationalelf der DDR und seines Vereins berichten. Er war neben Sepp Maier und Ronnie Hellström einer der hervorragenden Tormänner im Weltfußball der 1970er-Jahre. Dabei wird sicher auch das spektakuläre Tor der DDR-Nationalelf gegen die Bundesrepublik bei der Weltmeisterschaft 1976 zur Sprache kommen, das Jürgen Sparwasser nach Vorlage von Croy und Hamann zum 1:0-Erfolg der DDR-Elf erzielte. Auch über viele andere spektakuläre Torwarttaten, wie zwei gehaltene Elfmeter im Pokalendspiel gegen Dynamo Dresden 1975, wird geredet.

Für seinen Vortrag bringt der Zwickauer auch Urkunden, die Olympiamedaillen, Pokale und andere interessante Dinge zum Vorzeigen und Ansehen mit. Für Fragen seitens der Zuhörer steht er auch bereit. Jürgen Croy absolvierte für seinen Verein die BSG Motor-Sachsenring Zwickau insgesamt 372 Pflichtpunkt- und Pokalspiele. Für den am 16. Oktober 1946 in Zwickau geborenen begann die Fußballkarriere bei der BSG Karl Marx Zwickau im Jugendbereich. 1963 wechselte er zur BSG Motor Sachsenring Zwickau und machte hier seine sportliche Karriere als Torwart. Sein Markenzeichen war zunächst ein Trikot im schwarzen Outfit, später dann ein grellgelber Pullover. Croy war damit einer der ersten Torwarte der Welt mit der grellen Farbe, die angreifende Spieler abschrecken sollte. Heute ist diese üblich. Der Zwickauer verließ trotz vieler lukrativer Angebote ehemaliger DDR-Oberligisten und Vereinen aus dem Ausland nie seine Heimatstadt – auch nach dem Ende seiner aktiven Zeit beim Verein. Noch während seiner Laufbahn als Fußballer hatte der gelernte Elektromonteur 1975 ein Studium zum Diplomsportlehrer abgeschlossen. Von 1976 bis 1982 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Pädagogischen Hochschule Zwickau. Begann 1982 als Trainer in seinem Verein im Nachwuchsbereich zu arbeiten. Mit Beginn der DDR-Ligasaison 1984/85 wurde er zum Trainer der 1. Mannschaft der BSG Motor Sachsenring berufen, die ab der Saison in der zweitklassigen DDR-Liga spielte. Er stieg mit der Mannschaft ins Oberhaus auf, konnte sich nicht halten, stieg ab, um 1988 wieder aufzusteigen. Als nach der Wende 1990 aus der BSG Sachsenring Zwickau der FSV Zwickau wurde, nahm Croy Funktionen im Präsidium und Aufsichtsrat wahr. 1994 wurde er als parteiloser Bürgermeister von Zwickau für Kultur, Schule und Sport gewählt. Von 2000 bis 2014 war er Geschäftsführer der Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH. Heute genießt der leidenschaftliche Golfer das Rentnerleben an der Seite von Ehefrau Christa.

