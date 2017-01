Judosport verliert sein Urgestein Die Sportfamilie der Region hat wieder einen Verlust zu betrauern. Der Judoka Gerhard Richter starb mit 85 Jahren.

Gerhart Richter gestaltete viele Jahrzehnte lang als Kampfrichter, Trainer und Vereinschef den Judosport in Pirna. © Daniel Förster

Nach langer Krankheit ist am vergangenen Freitag der Judotrainer und Kampfrichter Gerhart Richter verstorben. Sein Leben war sehr wechselvoll und bewegt. 1931 in einer Arbeiterfamilie geboren, verbringt Gerhart Richter die ersten Jahre seines Lebens in einem Kinderheim und als Bursche auf einem Bauernhof. Zu seinen Eltern in Berlin-Wedding darf er erst mit elf Jahren – und muss kurze Zeit später schon wieder aufs Land. Bis zu seinem 18. Geburtstag ist er als Landarbeiter tätig. 1952 findet er zum Judo, einer Sportart, die ihn von nun an prägt und die er auch selbst mit prägt.

1969 zieht es Gerhart Richter mit seiner Familie, mit Frau Sigrid und den beiden Kindern Harald und Sylvia, nach Pirna. Seine neue sportliche Heimat findet er bei der BSG Chemie Pirna und übernimmt gleich die Kinder- und Jugendgruppe. Als Sprengmeister ist Gerhard Richter bis 1982 bei der Wismut in Königstein tätig. Aus gesundheitlichen Gründen muss er diese Tätigkeit aufgeben und arbeitet bis zu seinem Renteneintritt 1991 als Hausmeister in der heutigen Gauß-Oberschule auf dem Sonnenstein. Sportlich wechselt er 1981 zur BSG Wismut Pirna-Copitz und kümmert sich dort um den Judonachwuchs. 1983 gründet Richter dann eine Judogruppe in der Armeesportvereinigung Vorwärts, Sektion Judo. Für die Kreisspartakiaden organisierte er die Judowettbewerbe. Zur Wende 1990 beginnt er noch einmal etwas ganz Neues und gründet den Judoverein Pirna (später BSSV – Budo, Sport und Spielverein), dessen Vorsitz er drei Jahre innehat. 1996 ist er einer der Mitbegründer des Vereins Dojo Shugyo Pirna und für diesen fünf Jahre als Geschäftsführer tätig. Bis zuletzt ist er Ehrenvorsitzender des DS Pirna.

Mehrere Generationen finden durch Gerhart Richter zum Judo und feiern große Erfolge bis auf Bundesebene. Für ihn selbst ist die Teilnahme als Kampfrichter bei der Europameisterschaft 1982 in Rostock ein besonderer Höhepunkt.

Für seine Verdienste wurde Richter unter anderem mit der Ehrenplakette des Landessportbundes Sachsen und dem Ehrenjoker des Kreissportbunds ausgezeichnet. (Mache/WoVo)

Gerhard Richter wird am 18. Januar, 14.30 Uhr, auf dem Friedhof Pirna beigesetzt.

zur Startseite