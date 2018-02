Judoka ohne Nachwuchssorgen Die Abteilung des Döbelner SC wächst von Jahr zu Jahr. Gründe dafür sind Trainingsspaß und Mund-zu-Mund-Propaganda.

Trainer Henry Ney trainiert mit Josephin Teuchert und Jonas Preiß für die bevorstehende Gürtelprüfung. © André Braun

Döbeln. Vergangene Woche in der Döbelner Staupitzturnhalle und diese in der alten Ostrauer Turnhalle an der Döbelner Straße: Trainingslärm dringt alltäglich aus den Sportstätten. Und Lachen, denn Spaß machen sollen die Übungseinheiten während der Ferien allemal. Rund 30 junge Judoka im Alter von sieben bis 17 Jahren legten in Döbeln erfolgreich ihre Kyu-Prüfung ab, in Ostrau wollen das 25. Der Döbelner Anzeiger sprach mit dem Abteilungsleiter des Döbelner SC, Henry Ney, über den Judosport in der Region.

Henry Ney, in den Ferien so viele Kinder und Jugendliche auf die Beine zu bekommen, ist beachtlich. Woran machen Sie diesen Zulauf fest?

Erstens ist jeder unserer Sportler daran interessiert, eine neue Gürtelfarbe zu erlernen. Da ist es schon Tradition, sich in den Winterferien den letzten Schliff zu holen und diese abzulegen. Aber das ist auch für die gesamte Familie eine Herausforderung, denn meist müssen Oma und Opa mit eingespannt werden, um die Kinder 9 Uhr zu bringen und 12 Uhr zu holen.

Wieviele Judoka trainieren insgesamt beim Döbelner SC?

Wir sind zurzeit 177 Mitglieder in der Abteilung. Darunter befinden sich drei Ehrenmitglieder und elf Sportler unserer Breitensportgruppe, die relativ spät angefangen haben. Da stehen natürlich das Techniktraining und der Spaß im Vordergrund. Die Mitgliederzahl ist ständig steigend. Ungefähr 30 beginnen jährlich neu, aber rund 25 hören auch wieder auf. Der Einzugsbereich geht bis Leisnig und Wermsdorf.

Was macht den Judosport in der Region so attraktiv?

Wir leben von der Mund-zu-Mund-Propaganda. Kumpels bringen sich gegenseitig mit, denn Zuschauer – wie im Fuß- oder Handball – haben wir nicht. Auch in Familien folgen sich Geschwister gegenseitig. Die beginnen dann in der Krümelgruppe und bleiben.

Ihre Abteilung ist auch sehr engagiert bei der Integration von Migrationskindern?

Das sind wir. Es wird keiner weggeschickt. Oftmals sind wir dabei aber auch zu schnell gewesen bei der Ausstellung von Judopässen. Denn kaum waren sie da, sind die Leute woanders hingeschickt worden. Wir handhaben das aber wie bei unseren Kindern auch. Diese haben dreimal Probetraining und wenn sie sich für Judo entscheiden, werden sie ordentliches Mitglied im Verein. Die werden offen bei uns aufgenommen von den Trainern und auch den anderen Sportlern.

Wie läuft es derzeit sportlich?

In diesem Jahr hatten wir noch nicht so viele Wettkämpfe. Die Bezirksmeisterschaften, die wir absolviert haben, waren nicht so erfolgreich. Die Landesliga der Männer läuft erst an, in drei Wochen wird der Stiefelpokal durchgeführt. Davor gibt es noch ein paar Vorbereitungswettkämpfe. Im Vorjahr haben wir ein paar Rekorde gebrochen, viele Erfolge geholt. Das Jahr ist acht Wochen alt und ruhiger angelaufen als das vergangene endete. Die großen Wettkämpfe kommen erst noch. Erfreulich aber ist, dass Julius Enge in Chemnitz als Gaststarter in der 2. Bundesliga aktiv sein wird.

Sie sprachen den Stiefelpokal an, mit wie vielen Startern rechnen Sie in diesem Jahr?

Ich hoffe, es kommen viele, denn zeitgleich läuft ein Sichtungsturnier in Rodewisch. Aber ich denke, dass es 150 Starter werden, selbst wenn eine Woche vorher auch schon Wettkämpfe in Spremberg und Riesa sind. Wir stecken in der vollen Vorbereitung, es ist fast alles organisiert.

Was wünschen Sie sich für den weiteren Verlauf der Saison?

Ich wünsche mir, dass die Männermannschaft um die ersten drei Plätze der neu strukturierten Landesliga mitkämpft, dass wir mit den Kindern weiter erfolgreich sind und auch außerhalb der Wettkämpfe Spaß haben. Mit Trainern und Kampfrichtern ist die Abteilung sehr gut aufgestellt, denen wünsche ich, dass alle gesund bleiben. Dann passt das schon.

Gespräch: Dirk Westphal

