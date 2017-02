Judoka absolvieren Aktivurlaub Nach Ostrauer Trainingslager absolvieren die DSC-Sportler kommende Woche das nächste.

Die ganze Woche über übten die Judoka vom Stützpunkt Ostrau des Döbelner SC in der Ostrauer Schulturnhalle Techniken. Hier zeigen Jette Brückner und Tobias Sieber eine Kata. © Dietmar Thomas

Die Ostrauer Schulturnhalle gleicht einem Ameisenhaufen. Jeden Tag in der ersten Woche der Winterferien. Traditionell führt der Judostützpunkt Ostrau des Döbelner SC dann das Trainingslager für seinen Nachwuchs durch.

„Es sind alle Altersklassen dabei, denn jeder kann hier noch einmal üben, um am Freitag die abschließende Gürtelprüfung zu absolvieren“, sagt Nachwuchstrainer Jens Wetzig. Insgesamt waren es dieses Jahr zwischen 25 und 30 Teilnehmer, die von 8 bis 12 Uhr die Turnhalle bevölkerten. Trainiert wird dabei paarweise, also größen- und gewichtsgleich. „Einmal wirft der eine Tori (Angreifer) seinen Uke (Verteidiger) und dann wird die Aufgabe getauscht“, so Wetzig, der sich, wie auch die anderen Trainer, vom Engagement seiner Schützlinge sehr angetan zeigte. Vier Paare hätten so bereits ihren Weiß-Gelben Gürtel, sozusagen die erste Graduierung, abgelegt. Wetzig: „Und alle haben bestanden.“ Ob das am Freitag dann auch der Fall sein wird, bleibt abzuwarten, denn dann geht es bereits um weiterführende Gurte. „Es könnte bei Blau und Braun noch etwas fehlen“, sagt Wetzig. „Aber das ist nicht schlimm, denn man kann ja im Training weiter üben und die Prüfung auch später ablegen.“

Eine Besonderheit an diesem Trainingslager sei die Tatsache, dass die Judoka früh trainieren und sich ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren könnten. So seien die Kinder ausgeruhter als im normalen wöchentlichen Training, wonach immer wieder viel vergessen werde. „Es bleibt einfach mehr hängen und deshalb ist es schön, dass wir alljährlich dieses Trainingslager durchführen können. Deshalb muss man auch einmal der Gemeinde Ostrau danken, die uns jeweils die Möglichkeit gibt, die Halle in den Ferien zu nutzen“, sagt Wetzig, der selbst seine Arbeitsschichten so gelegt hat, dass es mit dem Training passte. Zumindest an drei von fünf Tagen. „Es überwiegt der Spaß, auch weil die Kinder gelassener sind als sonst“, sagt der Trainer, für den und weitere 25 Judoka des Vereins die Aktivitäten während der Ferien am Freitag aber noch nicht beendet sind. Von Dienstag bis Freitag geht es nach Grünheide in ein weiteres Trainingslager, in dem auch Spaß und Spiel angesagt sein werden. „Aber natürlich auch Judo, wo die Kinder von acht bis 13 Jahren auf die anstehenden Wettkämpfe vorbereitet werden sollen“, sagt Wetzig und fügt an: „Dabei wird es auch ein gemeinsames Training mit Kindern aus Rodewisch geben, sodass es auch mal andere Gegner gibt.“

Viel Zeit bleibt den Döbelnern dann aber auch nach den Trainingslagern nicht, steht am 3. März doch ein internationales Turnier in Spremberg an. „Und dann geht es Schlag auf Schlag bis zum Stiefelpokal am 8. April in Döbeln“, sagt Wetzig, dem angesichts der von den Mädels und Jungs gezeigten Leistungen vor diesen Wettkämpfen aber nicht bange ist.

zur Startseite