Fußball-Kreisoberliga Jubilar Voigt feiert mit Canitz einen Derbysieg Sportgemeinschaft gewinnt das Verfolgerduell gegen Strehla 2:1. Weinböhla weiter ungeschlagen. Nossen verliert 1:10 in Riesa.

Canitz-Präsident Gerd Keller (links) zeichnet Routinier David Voigt für sein 400. Pflichtspiel aus. Der 37-Jährige trug zur Feier des Tages auch die Kapitänsbinde und bejubelte einen 2:1-Sieg. © Robert Lehmann

Der 22. Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga Meißen hatte einige torreiche Begegnungen zu bieten. So fegte die Landesliga-Reserve von Stahl Riesa den als Absteiger feststehenden SV Lok Nossen mit einem 10:1 (4:1) vom Platz. Dramatik pur gab es beim 5:4 (3:2)-Fight zwischen dem Berbisdorfer SV und dem LSV 61 Tauscha. Der weiter ungeschlagenen Tabellenführer TuS Weinböhla hatte bei seinem Auswärtsauftritt beim SV Lampertswalde einige Mühe, der 20-jährige Florian Lützner erzielte in der 50. Minute das Siegtor zum 1:0 (0:0).

Im Mittelpunkt dieses Spieltages stand aber auch die Partie zwischen der SG Canitz und dem SV Strehla. Auf dem Rasenplatz an der Zaußwitzer Straße duellierten sich der Tabellen-Zweite und der Dritte. Beim 2:1 (2:1)-Erfolg für die Gastgeber machten am Ende die beiden Canitzer Torjäger Toni Schurig und Matti Mischke den Unterschied aus. Schurig erzielte die Führung (16.). Es war bereits das 24. Punktspieltor in der laufenden Saison für den 27-jährigen Ausnahmestürmer, hinzu kommen noch vier Treffer im Kreispokal. Teamkollege Matti Mischke steht seinem Mitstreiter in puncto Torriecher nur wenig nach. Gegen Strehla erzielte das 28-jährige Canitzer Urgestein in der 36. Minute sein 20. Punktspieltor. Strehla kam zwar durch Felix Haberecht noch vor dem Pausentee zum Anschluss (40.), doch die Hausherren verteidigten den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff.

Ebenfalls im Zenit des Geschehens in Canitz stand David Voigt. Der Mittelfeld-Akteur wurde am Sonntag für seinen 400. Pflichtspieleinsatz in der Männermannschaft geehrt. Der mittlerweile 37-jährige Jubilar erzielte dabei 93 Tore. Für die Partie gegen Strehla gab der angestammte Kapitän Robert Lehmann sogar seine Kapitänsarmbinde an Voigt ab. „David ist ein ganz feiner Charakter. Stets ruhig und sachlich auftretend ist er ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler“, huldigt Trainer Frank Lehmann seinem Oldie. Voigt kann auf eine lange Fußballkarriere zurückblicken, die sich bis auf die Saison 2010/11 stets in Canitz abspielte. Nur eine Saison lang spielte er für Strehla, ansonsten war er immer in Diensten der SG.

Erstes Männerspiel vor 18 Jahren

„David zeichnet auch aus, dass er variabel einsetzbar ist. Im Mittelfeld, aber auch auf der Außenbahn, macht er wirklich eine gute Rolle“, erklärt der Coach. Vereinspräsident Gerd Keller und Vorstandsmitglied Henry Klüngler überreichten David Voigt am Sonntag eine eigens für sein Jubiläum gefertigte Ehrentafel. „Er bestritt sein erstes Männerspiel für Canitz im August 1999 bei der zweiten Vertretung des SV Strehla“, gibt Jugendleiter Remo Wendel, der auch für das statistische Know-how im Verein verantwortlich ist, bekannt.

Der Sieg über den Ortsnachbarn SV Strehla rundete die Feierlichkeiten vollends ab. „Auch wenn wir in der Tabelle als Zweiter weit weg von gut und böse sind. Nach vorn geht nichts mehr, dazu ist Weinböhla zu konstant. Aber so ein Sieg im Derby zählt für die Vereinschronik. Zumal wir im Hinspiel noch mit 0:3 unterlegen waren“, zieht Lehmann schon ein vorzeitiges Saison-Fazit. Einen ersten Platz könnte die SG Canitz zum Saisonhalali aber trotzdem belegen – in der Fairplaywertung liegen die Kicker aus dem Riesaer Stadtteil mit gerade einmal 20 Gelben Karten und keinem Platzverweis deutlich an der Spitze. (J. Jahn)

