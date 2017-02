Jubiläumswettstreit mit Handdruckspritzen

Der Klingenberger Ortsteil Beerwalde feiert in diesem Sommer sein 650-jähriges Bestehen. Anlässlich des runden Jubiläums findet an und in der Mehrzweck-Turnhalle des Ortes mit aktuell 266 Einwohnern eine Festwoche statt. Vom 24. Juni bis 2. Juli sind auch Thementage geplant. Und die Feuerwehr organisiert einen dieser Aktionstage.

Dabei wird es auch einen ganz speziellen Wettstreit geben – einen Wettbewerb der Handdruckspritzen. Mehrere Feuerwehren aus der Region sind eingeladen, erklärt der vor Kurzem gewählte neue Beerwalder Ortswehrleiter Tobias Krell. „Die Handdruckspritzen sind meist noch im Originalzustand, so wie die unserer Wehr.“

Handdruckspritzen sind mit Muskelkraft betriebene Feuerlöschpumpen, die einst oft von Pferden gezogen wurden. Viele Wehren pflegen die Geräte, stellen sie zur Schau oder nutzen sie sogar, wie die Beerwalder im Juni. Die Handdruckspritze der Wehr feiert dieses Jahr auch ein Jubiläum. Laut Krell wird sie 140 Jahre alt. (SZ/skl)

