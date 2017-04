Jubiläumslauf in Bischofswerda

Ein historisches Foto vom Bischofswerdaer Langstreckenlauf: Der Start über 5,0 und 10,0 Kilometer am 22. April 2000. © Archivfoto: SZ/Uwe Soeder

Laufsport. Am 12. März 1978 standen in Bischofswerda erstmals 147 Läufer an der Startlinie zum Langstreckenlauf, der am Ostersonnabend sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Sportler im Wesenitzsportpark erwartet. Schließlich hat man bei der beliebten Veranstaltung Gelegenheit, zum vierten Mal in dieser Saison Punkte für den Oppacher Läufer-Cup zu sammeln. Der endet übrigens auch 2017 in Bischofswerda, und zwar mit dem 17. Butterberglauf am 23. September. Am Sonnabend werden die Hauptrennen über 10,0 und 21,1 Kilometer um 14 Uhr gestartet. Zuvor gibt es um 13.45 Uhr einen Einladungslauf und einen Kinderlauf. Die Nachwuchsrennen starten um 14.05 und 14.10 Uhr. (ck)

