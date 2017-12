Jubiläumsfestival endet mit Besucherrekord Güttlers Blechbläser krönten den 25. Jahrgang von Sandstein und Musik. Für die Musikschule gab es ein besonderes Geschenk.

Ludwig Güttler und sein Blechbläserensemble krönten das 25. Festival Sandstein und Musik am Wochenende mit zwei ausverkauften Konzerten in der Marienkirche Pirna. © Daniel Förster

Sächsische Schweiz. Die Aufregung war ihr deutlich anzusehen: Am vergangenen Sonnabend hatte die zwölfjährige Kira-Louis Köhler aus Copitz in der ausverkauften Pirnaer Marienkirche ihren bislang größten Auftritt als Schülerin der Musikschule Sächsische Schweiz. Allerdings musste das sympathische Mädchen, das im vierten Jahr Klarinette lernt, vor den fast 1 300 Gästen keine Kostprobe ihres Könnens geben. Das Nachwuchstalent nahm beim Abschlusskonzert des 25. Festivals Sandstein und Musik ein neues Instrument für ihre Musikschule entgegen.

Der Dresdner Startrompeter Ludwig Güttler überreichte Kira-Louis eine Bass-Klarinette der Firma F. Arthur Uebel aus Markneukirchen im Vogtland – finanziert mit Spenden der Besucher des Festivals. Den Wert bezifferte Klaus Brähmig, Vorsitzender des Vereins Sandstein und Musik, auf rund 7 200 Euro. Das in seiner Form an ein Saxofon erinnernde Instrument ist damit das mit Abstand teuerste, mit dem das Festival bisher die Musikschule unterstützt hat – beileibe aber nicht das einzige.

„Mit 36 Instrumenten im Wert von nahezu 60 000 Euro haben wir in den vergangen fünfzehn Jahren im Grunde schon ein ganzes Orchester ausgestattet“, sagte Brähmig. „Die besten Investitionen sind doch die in die Bildung“, betonte der ehemalige Bundestagsabgeordnete, der den Festivalverein auch weiterhin leiten will. Die Gaben sind in der Musikschule sehr willkommen: „Eine Bass-Klarinette hatten wir noch nicht“, sagt Berit Chahbani, die Leiterin der Fachabteilung Holzbläser, „sie wird aber im Orchester dringend gebraucht.“

In seinem Blechbläserensemble freilich nicht, mit dem Ludwig Güttler den Jubiläumsjahrgang mit zwei furiosen Adventskonzerten krönte. Die dreizehn Musiker spielten am Sonnabend und Sonntag in St. Marien weihnachtliche Stücke aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, etwa von Bach, Praetorius und Händel. Mit einer Ausnahme: Nach der Pause wurde es modern, ein wenig jazzig sogar, als das Ensemble drei Madrigale nach Spirituals von Adolf Busch (1891-1952) aufführte – für Bläser bearbeitet von Güttlers Sohn Bernhard.

Es waren das 30. und 31. Konzert des diesjährigen Jahrgangs, der mit 10 700 Besuchern der bisher beste in der Festivalgeschichte war. „Es ist sehr gut gelaufen“, sagte Güttler, der nicht nur als Musiker am Festival beteiligt ist, sondern als künstlerischer Leiter maßgeblich die inhaltlichen Schwerpunkte setzt. „Die Akzeptanz ist großartig“, freut sich Ludwig Güttler, der im Juni 2018 in der Lohmener Dorfkirche im Rahmen des Festivals seinen 75. Geburtstag feiern will. Den musikalischen Gruß überbringt sich der Jubilar übrigens selbst – mit seinen Blechbläsern.

Es ist das zwölfte von 28 Konzerten, die für den 26. Jahrgang geplant sind. Dieser erinnert mit dem leider hochaktuellen Motto „Krieg und Frieden“ an Wendepunkte in der Weltgeschichte, die auch das Leben in der Sächsischen Schweiz maßgeblich beeinflusst haben, wie der Dreißigjährige Krieg, der 1618 begann, oder der Erste Weltkrieg, der 1918 zu Ende ging.

Einen runden Geburtstag, nämlich seinen 200., feiert 2018 auch das Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“. Aus diesem Anlass gibt es beim Festival erstmals ein Konzert, das ausschließlich von der Musikschule Sächsische Schweiz gestaltet wird. Vielleicht spielt dabei auch die neue Bass-Klarinette eine Rolle.

zur Startseite