Jubiläumsausstellung der Modelleisenbahner Zum bereits 40. Mal präsentiert der Zittauer Modell-Eisenbahn-Club ab Sonnabend seine Anlagen. Weitere lohnenswerte Veranstaltungen an diesem Wochenende sind im sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

Bei der Jubiläumsausstellung des Zittauer Modell-Eisenbahn-Clubs werden zum 40. Mal die Modellausgaben von Zügen zu begutachten sein. (Symbolbild) © dpa

Zittau. Die Eisenbahn hat nichts von ihrer Faszination verloren - auch nicht im Modellformat. Dies zeigt wieder die mittlerweile 40. Auflage der Zittauer Modelleisenbahn Ausstellung, die am Sonnabend in den Anlagen des Zittauer Modell-Eisenbahn-Clubs (ZiMEC) ab 13 Uhr eröffnet wird. Zu sehen sein werden bei der Jubiläumsausstellung bis zum 26. November in den Modell-Nenngrößen H0 und H0e unter anderem der legendäre Robur-Lo, TT-Vitrinen, Fotografien und Nachbildungen von Streckenteilen der Zittauer Schmalspurbahn. Ergänzt wird die Ausstellung von einer Spielanlage. Geöffnet hat die Ausstellung in der Gerhart-Hauptmann-Straße 34 in Zittau immer sonnabends und sonntags von 13 bis 17.30 Uhr. (szo)

zur Startseite