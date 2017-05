Jubiläums-Krug fürs Bierstadtfest Noch acht Tage bis zum Bierstadtfest. Auch diesmal gibt’s wieder den beliebten Bierkrug. Und doch ist er eine Premiere.

Ab sofort zu haben: der gläserne Bierseidel zum diesjährigen Bierstadtfest. Es ist die zehnte Ausgabe; und erstmals ist der Turm der Stadtkirche zu sehen. © Thorsten Eckert

Bisher war natürlich jeder der Bierstadtfest-Krüge ein ganz besonderes Exemplar. Denn in jedem Jahr kommt ein echtes Unikat auf den Markt – mit der Jahreszahl und einem wechselnden Bild. Doch der Krug fürs aktuell anstehende Bierstadtfest ist nun tatsächlich quasi ein ganz besonderes Exemplar. Denn der Erste der Krüge – anfangs noch aus Steingut – wurde 2008 herausgebracht. Der aktuelle – seit einiger Zeit aus Glas – ist damit der zehnte Bierstadtfest-Krug.

Aber nicht nur deshalb ist er besonders. „Erstmals ist nämlich auch die Stadtkirche auf dem Bild zu sehen“, sagt Michael Rußig vom Gewerbeverein, der vor Jahren die Idee zum auch bei Sammlern beliebten Krug hatte. Eine historische Postkarte, die den Blick von der Brauerei aus auf die Altstadt zeigt, ziert nun also den Krug mit der Jahreszahl 2017. „Und da ist eben auch der Kirchturm drauf, der bisher noch nie zu sehen gewesen ist“, so Michael Rußig.

Ab sofort ist der Krug wieder zu haben. Für acht Euro in den Getränkemärkten von Michael Rußig an der Dresdener Straße und der Röderstraße, in der Likörfabrik an der Hauptstraße, im Bürgerbüro im Rathaus und im Brauereiausschank im Kaiserhof. „Und natürlich wird es ihn auch wieder beim Bierstadtfest geben – wer will, kann ihn dann gleich füllen lassen und sozusagen ausprobieren“, sagt Michael Rußig augenzwinkernd.

Das Radeberger Bierstadtfest startet am 2. Juni, 19 Uhr mit dem großen Fassbieranstich. Bis Sonntag, 4. Juni wird dann täglich ab 13 Uhr in der Radeberger Innenstadt gefeiert. www.bierstadtfest.de

