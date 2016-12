Jubiläum mit Zwillingen Im Bautzener Krankenhaus gab es jetzt die 800. Geburt in diesem Jahr. Dabei erblickten gleich zwei Kinder das Licht der Welt.

Franziska und Roman Koryzna mit ihren Zwillingen Mayla und Maya. © Carmen Schumann

Es ist ein kleines Jubiläum für das Bautzener Krankenhaus: Vor wenigen Tagen gab es hier die 800. Geburt in diesem Jahr. Und dabei kamen Zwillinge zur Welt. Die beiden kleinen Mädchen heißen Mayla und Maya. Sie wurden am 25. November geboren. Die Eltern Franziska und Roman Koryzna aus Bautzen sind überglücklich.

Insgesamt registrierten die Oberlausitz-Kliniken in ihren Krankenhäusern in Bautzen und Bischofswerda bis Ende November 1 166 Geburten. Dabei kamen 1 181 Kinder zu Welt: 573 Mädchen und 608 Jungen. Zu Buche stehen dabei auch 15 Zwillingsgeburten mit 13 Mädchen und 17 Jungen.

Im Krankenhaus in Bautzen erblicken bis zum Stichtag am 29. November genau 823 Kinder das Licht der Welt, davon 406 Mädchen und 417 Jungen. In Bischofswerda waren es insgesamt 358 Neugeborene, davon 167 Mädchen und 191 Jungen. (szo)

