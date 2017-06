Jubiläum mit Schuss Der Landtagsabgeordnete Jens Michel feiert in Lohmen seinen 50. Geburtstag. Zur Fete kommt reichlich Politprominenz.

Kämpften um einen Treffer ins Schwarze: Frank Kupfer, Fraktionschef der CDU im Landtag, und sein Parteifreund Jens Michel. © Daniel Förster

Mit gut 100 Gästen aus Gesellschaft, Politik, aus der Wirtschaft sowie mit Weggefährten und Familienangehörigen hat der CDU-Landtagsabgeordnete Jens Michel am Pfingstsonntag bei seinem politischen Sommerfest im Bogensport-Zentrum Sächsische Schweiz in Lohmen seinen 50. Geburtstag gefeiert. Nach ihren Reden bewiesen Michel und der Fraktionsvorsitzende der CDU im Sächsischen Landtag, Frank Kupfer, Treffsicherheit mit Pfeil und Bogen. Sachsens Finanzminister Georg Unland, der mit seiner Ehefrau Renate zur Feier in die Bogensporthalle am Hotel Nicolai gekommen war, hielt zu diesem Freizeitvergnügen Abstand. Er sei kein Bogenschütze, sondern Geologe und würde lieber in den Steinbruch gehen, witzelte Unland.

Berufspolitiker zu werden, das hätte er sich als Jugendlicher nie träumen lassen, sagte Jens Michel. Und doch führt er, seitdem er seinen Wehrdienst in der damaligen NVA verweigerte, ein politisch recht aktives Leben. 1989 und in der Folgezeit hatte er sich in der Bürgerbewegung Neues Forum engagiert. 1990 trat er in die CDU ein, arbeitet seit 1994 im Lohmener Gemeinderat, aber auch auf Kreisebene. In den ersten beiden Nachwendejahren holte der gelernte Facharbeiter für Betriebs-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik das Abitur nach, studierte Rechtswissenschaften. Danach war er jahrelang persönlicher Referent des Sächsischen Finanzministers Horst Metz. Seit 2009 sitzt er selbst im Landtag und ist seit 2010 finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.

Zu den Gratulanten vor Ort gehörten auch Dresdens ehemalige Oberbürgermeisterin Helma Orosz, Sachsens Ausländerbeauftragter und Michels Landtagskollege Geert Mackenroth sowie die Landräte Michael Geisler (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) und Arndt Steinbach (Meißen). Anstelle von Geschenken und Blumen sammelte Jens Michel Geld für zwei gemeinnützige Zwecke: für die Philippuskirchgemeinde Lohmen, die einen Gemeindesaal bauen will, und für den Dresdner Verein Sonnenstrahl, der sich für krebskranke Kinder und deren Familien engagiert. Trotzdem türmte sich zum Schluss des Grillfestes auf einem Tisch eine stattliche Zahl Geschenke.

