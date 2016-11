Jubiläum mit Säbeltanz und Phantom Fürs Jahreskonzert der Harmony Dreams ging es an die Stätten der ersten Auftritte zurück – nach Laußnitz. Hier begann alles vor 20 Jahren.

Die Harmony Dreams blickten jetzt mit viel Musik auf ihre 20-jährige Geschichte zurück. © privat

Harmony Dreams feiern in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Unter der Leitung von Kerstin Naumann präsentierten sich jetzt die 64 Spieler des Nachwuchsorchesters sowie des Orchesters der Großen mit einem umjubelten Jahreskonzert.

Um die Ursprungsgeschichte des Orchesters ein wenig widerzuspiegeln, wählte das Großröhrsdorfer Ensemble als Veranstaltungsorts den Laußnitzer Hof. Denn 1996 gründeten sich hier – damals noch Clubgaststätte Laußnitz – die Harmony Dreams und gaben hier auch ihr erstes Jahreskonzert. 20 Jahre sind seitdem vergangen, die Titel wurden anspruchsvoller, drei CDs wurden aufgenommen und neben Akkordeons bereichern heute Instrumente wie Schlagzeug, Piano, Saxofon und Percussion, aber auch Gesang die Auftritte. Dem Publikum wurde ein bunt gemischtes Repertoire aus Orchesterhits sowie frisch eintrainierten Melodien präsentiert. Viele Orchester- und Gesangsproben waren nötig, um ausgewählte Titel wie „Phantom der Oper“, „Säbeltanz“ oder „Irish Summerwind“ zu gestalten. Beide Orchester brillierten durch ein hohes Spielniveau und eine ausdrucksstarke Interpretation der Stücke. Die tolle Resonanz des Publikums und viele Überraschungen machten den Abend zu einem wunderschönen Erlebnis. Mit „Thank you for the Music“ von ABBA bedankten sich die Harmony Dreams bei Familie, Freunden und Bekannten, die das Orchester seither begleitet haben. Großer Dank gilt der Orchesterleiterin Kerstin Naumann, ohne die das Musizieren in dem Rahmen nicht möglich wäre. Das Orchester freut sich schon jetzt auf die kommenden 20 Jahre sowie auf die nächste musikalische Herausforderung. Viel Zeit für eine künstlerische Pause bleibt allerdings nicht, denn bald stehen wieder die Weihnachtslieder auf dem Programm.

