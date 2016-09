Jubiläum in Radebeuls kleinster Kita

Die Radebeuler Kita Märchenland zur Jubiläumsfeier. © Norbert Millauer

Dieser Tag gehörte ganz den Kindern. Diese Woche, am Weltkindertag, feierten die 45 Kinder von Radebeuls kleinster Kita deren 20. Geburtstag. Für das Märchenland in der Marienstraße, in Trägerschaft der Volkssolidarität, kommt auch Geld von der Kommune und den Eltern, sagt Leiterin Kerstin Leonhardt. Die Kita spart stets für größere Investitionen wie die neue Rutsche.

Zum Jubiläum fand dank Organisation und Unterstützung durch die Beraterfirma Competent Investment Management GmbH Coswig eine richtige Party mit Karussell, Hüpfburg und Musikumzug statt. Geschäftsführer Sven Thieme: Die Zukunft steht und fällt mit der Ausbildung der Kinder. Zum Jubiläum schenkte die Firma außerdem neue Spielgeräte, auch zwei Kinderfahrräder und Bücher. Die Firma will dem Kindergarten weiter so verbunden bleiben, so Thieme.

Cornelia Schicke vom Verein Igelhilfe Radebeul war mit einem Jungtier zu Gast. Die Kinder waren begeistert, streichelten die noch weichen Stacheln und gaben dem Igel den Namen Paul. (la)

