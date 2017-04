Jubiläum für Lauf in den Frühling Für das Sportereignis im Rabenauer Grund am 5. Mai kann man sich bereits anmelden.

Über 1 100 Läufer gingen im vergangenen Jahr an den Start beim 19. Lauf in den Frühling. © Andreas Weihs

Mit der 20. Auflage feiern die Veranstalter des Laufs in den Frühling in diesem Jahr ein Jubiläum. Nun hat die Anmeldung für die Laufveranstaltung im Rabenauer Grund am 7. Mai begonnen. Bei der Jubiläumsausgabe des Rennens gibt es neben dem 800-Meter-Bambinilauf für Kinder bis sieben Jahre wieder einen Zwei-, Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf sowie einen Halbmarathon. Ziel der Veranstalter ist es nicht nur, die besten und aktivsten Sportler in Sachsen zu finden, sondern auch Menschen für das Walking und Laufen zu begeistern. Unternehmen können sich beim Fünf-Kilometer-Firmenlauf beweisen. Die Onlineanmeldung ist noch bis zum 5. Mai möglich, anschließend am Wettkampftag auch vor Ort. (SZ)

www.laufindenfruehling.de

