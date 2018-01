Jubiläum für Kantor Kühne Der Kirchenmusikdirektor feiert in Löbau sein 20-Jähriges – dabei ist er gerade erst 50 geworden.

Christian Kühne ist Kirchenmusikdirektor und gibt seit 20 Jahren den Ton bei Löbaus Kantorei und bei Konzerten an © Archivfoto:Weber

Löbau. Zum Jahreswechsel hat Christian Kühne seinen 50. Geburtstag gefeiert und ein außergewöhnliches Geschenk erhalten: Ein Gemälde des Löbauer Künstlers Steffen Rimpl mit Namen „Stabat Mater“ haben ihm die Kirchgemeinde mit Vorstand und Mitarbeitern sowie sein Chor, die Kantorei, geschenkt. Das Bild nimmt dabei nicht nur auf die Bibelstelle und die bekannten Vertonungen Bezug, die Kühne selbst erst vor Kurzem aufgeführt hat. Es ist auch in seiner Farbigkeit und Formensprache auf den Löbauer Kirchenmusiker abgestimmt.

Löbaus Pfarrer Daniel Mögel betonte gegenüber der SZ, dass Kantor Kühne es seit Jahren hervorragend verstehe, die Menschen für die Musik, für das Singen und damit auch für den Glauben zu begeistern. Dabei habe er musikalisch durchaus einen hohen Anspruch. Die Freude gehe bei aller Anstrengung aber nie verloren. Mit den Auftritten der Kantorei und den Konzerten in der Kirchgemeinde ist er ein wichtiger Kulturmacher in der Stadt: „Musik ist eine besondere Schnittstelle zwischen Kultur und Glaube. Zu hören war von der Kantorei und ihrem Kantor in den vergangenen Jahren vielerlei: von verschiedenen Requien bis zu Oratorien oder Auftritten zum Tag der Sachsen und zum Reformationsjubiläum war alles dabei.

Neben seinem 50. zum Jahreswechsel feiert Christian Kühne in diesem Jahr auch 20 Jahre Löbau und seine Ernennung zum Kirchenmusikdirektor vor fünf Jahren.

