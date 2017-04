Jubiläum bei den Jüngsten Die Jugendfeuerwehr Königstein feiert am Sonnabend 50-jähriges Jubiläum.

Am 29. April feiern die jüngsten Mitglieder der Königsteiner Feuerwehr ihren zehnten Geburtstag, die Jugendfeuerwehr schon den 50. © dpa

Die jüngsten Mitglieder der Feuerwehr Königstein, die Blaulichtkids, feiern am 29. April ihren zehnten Geburtstag, die Jugendfeuerwehr sogar ihren fünfzigsten. Dann wird es im Ort nur so vor Feuerwehruniformen wimmeln. Denn anlässlich der beiden Jubiläen werden die Königsteiner und andere Feuerwehren am Samstagvormittag zu verschiedenen Wettkämpfen im Ort antreten. Natürlich nur zum Spaß. Start ist 11 Uhr auf den Elbwiesen. Zuschauer sind natürlich eingeladen. Die Blaulichtkids wurden 2007 als erste Kinderfeuerwehr Sachsens gegründet. Kinder ab 5 Jahren können dort spielerisch viel über Feuerwehr und Brandschutz lernen. (kk)

