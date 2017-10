Jubeln im Sachsenderby!? Neue Hoffnung: Die Lausitzer Füchse können heute Abend gegen die Dresdner Eislöwen einen Kanadier erstmals einsetzen. Am Wochenende ist noch viel mehr los: von Emmerlichs Luther-Abend über Salsa-Party, 20er Jahre-Party bis hin zu Handball, alles zu finden im www.sz-veranstaltungskalender.com.

So sah es in der vergangenen Saison in den Sachsenderbys aus: Die Füchse jubelten, die Gegner (hier die Dresdner Eislöwen) ließen die Köpfe hängen. Genau das wollen die Fans heute Abend wieder sehen. © thomas heide

Die Füchse-Fans fiebern dem heutigen Abend entgegen. Ab 19.30 Uhr steigt in der Weißwasseraner Eisarena das Sachsenderby gegen die Dresdner Eislöwen, die mit 17 Punkten aus zehn Spielen ganz ordentlich, für die eigenen Ansprüche aber nicht zufriedenstellend in die Saison gestartet sind. Ganz anders die Füchse (neun Punkte aus neun Spielen). Nach dem vergangenen Wochenende und zwei klaren Niederlagen zu Hause gegen den SC Riessersee (2:5) und in Bad Tölz (1:4) hingen die Köpfe tief. „Wir waren sicherlich genauso enttäuscht wie viele Fans“, sagt Co-Trainer Robert Hoffmann. Die schon so oft gesagten Worte mit dem „Lernprozess“ kommen ihm auch nicht mehr so leicht über die Lippen. „Der SC Riessersee war ein sehr guter Gegner, gegen den wir eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen sind. Aber dann sind wir in Rückstand geraten und haben uns sehr schwer getan, den Weg zum Tor des Gegners zu finden.“ Das sei zuletzt ein generelles Problem gewesen. „Vielleicht ist das auch eine Qualitätsfrage, aber wenn alles noch nicht so zusammenpasst, müssen wir einfacher spielen“, kritisiert Hoffmann. Am Sonntag in Bad Tölz haben sich die Füchse nach einem guten ersten Drittel (1:1) mit zu vielen Strafzeiten im Mitteldrittel selbst geschadet und wurden mit zwei Gegentoren bestraft. Auch da fehlte nach dem Rückstand gegen einen defensiv spielenden Gegner die individuelle Klasse, um die Lücken zu finden.

Heute Abend zählt das alles nicht mehr. Derbys haben schließlich eigene Gesetze. „Wir werden auf Emotionen, Kampf, Leidenschaft setzen und um 19.30 Uhr zu hundert Prozent bereit sein“, verspricht Hoffmann. Ein Sieg könnte vielleicht das zuletzt abhanden gekommene Selbstvertrauen zurückbringen, das auch am Sonntag beim Tabellennachbarn Bayreuth dringend gebraucht wird. Von der Personalseite gibt es positive Dinge zu berichten. Nach seiner langwierigen Daumenverletzung ist Chris Owens wieder fit. Welcher Ausländer für den Kanadier auf die Tribüne muss, steht noch nicht fest. Bei den Dresdnern sieht es etwas anders aus. Mit Petr Macholda und dem aus Weißwasser stammenden Steve Hanusch sind zwei Offensivverteidiger verletzt. (fth)

