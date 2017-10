Jubeln im Sachsenderby!? Die Lausitzer Füchse können gegen die Dresdner Eislöwen einen Kanadier erstmals einsetzen.

So sah es in der vergangenen Saison in den Sachsenderbys aus: Die Füchse jubelten, die Gegner (hier die Dresdner Eislöwen) ließen die Köpfe hängen. Genau das wollen die Fans heute Abend wieder sehen. Foto: Thomas Heide © thomas heide

Eishockey, DEL 2

Füchse – Eislöwen DresdenFr.,19.30

Tigers Bayreuth – FüchseSo.,18.30

Die Füchse-Fans fiebern dem heutigen Abend entgegen. Ab 19.30 Uhr steigt in der Weißwasseraner Eisarena das Sachsenderby gegen die Dresdner Eislöwen, die mit 17 Punkten aus zehn Spielen ganz ordentlich, für die eigenen Ansprüche aber nicht zufriedenstellend in die Saison gestartet sind. Ganz anders die Füchse (neun Punkte aus neun Spielen). Nach dem vergangenen Wochenende und zwei klaren Niederlagen zu Hause gegen den SC Riessersee (2:5) und in Bad Tölz (1:4) hingen die Köpfe tief. „Wir waren sicherlich genauso enttäuscht wie viele Fans“, sagt Co-Trainer Robert Hoffmann. Die schon so oft gesagten Worte mit dem „Lernprozess“ kommen ihm auch nicht mehr so leicht über die Lippen. „Der SC Riessersee war ein sehr guter Gegner, gegen den wir eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen sind. Aber dann sind wir in Rückstand geraten und haben uns sehr schwer getan, den Weg zum Tor des Gegners zu finden.“ Das sei zuletzt ein generelles Problem gewesen. „Vielleicht ist das auch eine Qualitätsfrage, aber wenn alles noch nicht so zusammenpasst, müssen wir einfacher spielen“, kritisiert Hoffmann. Am Sonntag in Bad Tölz haben sich die Füchse nach einem guten ersten Drittel (1:1) mit zu vielen Strafzeiten im Mitteldrittel selbst geschadet und wurden mit zwei Gegentoren bestraft. Auch da fehlte nach dem Rückstand gegen einen defensiv spielenden Gegner die individuelle Klasse, um die Lücken zu finden.

Heute Abend zählt das alles nicht mehr. Derbys haben schließlich eigene Gesetze. „Wir werden auf Emotionen, Kampf, Leidenschaft setzen und um 19.30 Uhr zu hundert Prozent bereit sein“, verspricht Hoffmann. Ein Sieg könnte vielleicht das zuletzt abhanden gekommene Selbstvertrauen zurückbringen, das auch am Sonntag beim Tabellennachbarn Bayreuth dringend gebraucht wird. Von der Personalseite gibt es positive Dinge zu berichten. Nach seiner langwierigen Daumenverletzung ist Chris Owens wieder fit. Welcher Ausländer für den Kanadier auf die Tribüne muss, steht noch nicht fest. Bei den Dresdners sieht es etwas anders aus. Mit Petr Macholda und dem aus Weißwasser stammenden Steve Hanusch sind zwei Offensivverteidiger verletzt. (fth)

Fußball, Landesliga

FV Eintracht Niesky - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal (3.)Fr.,19.30

Die Jungs aus Hohenstein lieferten in dieser Saison bisher immer sehr konzentrierte Leistungen ab und gaben nur wenig Punkte ab. Die letzten drei Partien wurden gewonnen. In der vergangenen Saison gab es jeweils Auswärtssiege bei den Aufeinandertreffen beider Teams. Die Eintracht fuhr einen deutlichen 4:1-Sieg in Süd-West-Sachsen ein und die Hohensteiner revanchierten sich mit einem 1:0-Sieg auf der Jahnsportstätte. Die Eintracht hat nach der Niederlage in Plauen etwas gutzumachen. Die Chancenverwertung passte einfach nicht. Nun muss man sich wieder seiner Heimschwäche stellen und gegen ein Top-Team der Liga bestehen. Dies gelang den Nieskyern in der Vergangenheit immer wieder gut. Außerdem will man nicht den Anschluss ans Tabellenmittelfeld verlieren. Hierzu ist mindestens ein Punkt Pflicht. Uwe Kuhl kann wieder auf fast alle Spieler zurückgreifen. Es fehlt lediglich Marcel Winter. Hinter dem Einsatz von Richard Dominik steht noch ein Fragezeichen. (tg)

Fußball, Landesklasse Ost

SV Oberland Spree (5.) – SV Rot-Weiß Bad Muskau (3.)Sa.,15.00

Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt. Der SV Oberland Spree, ehemals Großpostwitz ist zu Hause noch ungeschlagen, hat drei der vier Heimspiele gewonnen. Bei Bad Muskau steht der makellosen Heimbilanz eine dürftige Auswärtsbilanz mit nur zwei Punkten aus vier Spielen gegenüber. Das wollen die Parkstädter natürlich ändern.

SV Fortuna Trebendorf (6.) – LSV Neustadt/Spree (1.)So.,15.00

Dieses Derby, beide Orte liegen nur wenige Kilometer entfernt voneinander, wird für die Gastgeber eine schwere Aufgabe. Besonders das Offensivtrio Edenilson-Kölzow (aus Weißwasser)-Konarski, das bisher 20 der 28 Neustädter Saisontore erzielt hat, gilt es, in den Griff zu bekommen.

Fußball, Kreisoberliga

Am 9. Spieltag der Kreisoberliga wird der Zweikampf um die Tabellenspitze zwischen den beiden VfB-Mannschaften aus Zittau und Weißwasser fortgesetzt. Die Zittauer schossen sich zuletzt dank eines 8:0-Kantersieges gegen Obercunnersdorf wieder an die Tabellenspitze und sind am Wochenende beim FSV Kemnitz zu Gast. Unterdessen hat der VfB Weißwasser Heimrecht und empfängt den NFV Gelb-Weiß Görlitz am Turnerheim. Mit fünf Punkten stecken die Görlitzer mitten im Abstiegskampf und sind daher auf jeden Zähler angewiesen. Der Holtendorfer SV ist nach dem 3:2-Auswärtssieg in Rietschen weiter auf dem Vormarsch und hofft auf Patzer des Führungsduos. Am Sonnabend macht die Lok aus Schleife in Holtendorf halt und will ihren durchwachsenen Saisonstart ausmerzen. Für die Hausherren zählt hingegen einzig und allein der Heimsieg. Ebenfalls am Sonnabend ist die Reserve von Eintracht Niesky gegen Rietschen gefordert. Niesky kann bei einem Sieg nach Punkten mit der Stahl-Elf gleichziehen, Rietschen will sich unterdessen wieder am oberen Tabellendrittel orientieren. (stw)

Handball, Sachsenliga Männer

SV Koweg Görlitz (6.) – HVH Kamenz (4.)

So.,17.00

Zwei ostsächsische Derbys liegen bereits hinter den Koweg-Herren. Mit 3:1 Punkten kann sich die Ausbeute auch sehen lassen. Nun will man sich auch gegen den HVH Kamenz von seiner besten Seite präsentieren. Aus dem Kader der Gäste sticht besonders Mateusz Klinger hervor, der mit 46 Toren in fünf Spielen aktuell die Liga-Torschützenliste anführt. Dem Team um Trainer Jürgen Rost dürfte am Herzen liegen, am Sonntag den jüngsten Erfolgstrend gegen Kamenz weiter fortzusetzen und damit das heimische Publikum zu belohnen. Denn von den bisher fünf errungenen Punkten holte Koweg gerade einmal einen Zähler – beim 24:24 gegen die SG Cunewalde/Sohland – in der Jahnsporthalle. Außerdem winkt bei einem Sieg der Sprung in die obere Tabellenhälfte. Für die Aufgabe kann Trainer Rost wieder einmal mit seinem gesamten Kader planen. (re)

Handball, Verbandsliga

SSV Stahl Rietschen – SV NiederauSa.,18.15

Es ist das vierte Heimspiel der Stahlmänner nach dem Aufstieg. In den drei vorhergehenden sicherte sich das Team aus dem Wolfsrevier bereits fünf Punkte und ist im heimischen Stahlwerk somit noch ungeschlagen. Diese Serie soll auch gegen den SV Niederau beibehalten werden, damit das Team um Kapitän Richard Walter weiterhin fern der Abstiegsränge bleiben kann. Trainer Domko kann dabei zwar auf alle Feldspieler zurückgreifen, muss sich aber im Tor etwas einfallen lassen, da die Stammtorhüter Richter und Mertinatsch nicht zur Verfügung stehen. (pd)

Handball, Ostsachsenliga

Lok Schleife – Rot-Weiß SagarSa.,18.00

Die Rot-Weißen konnten in der vergangenen Saison durch einen Exkurs in die Verbandsliga viele Erfahrungen sammeln, die sich im Spiel sicher zeigen werden und auf die sich Schleife einstellen muss. Die Lok will ihrerseits an die geschlossene Mannschaftsleistung im vergangenen Heimspiel gegen Koweg Görlitz II anknüpfen und zwei wichtige Punkte holen, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Es ist somit eine emotionsgeladene und von Siegeswillen geprägte Partie zu erwarten. Die Schleifer freuen sich zudem über Unterstützung von den Rängen und hoffen auf zahlreiche Besucher. (sb)

Volleyball, Sachsenliga

Am Sonnabend haben die Volleyballerinnen von der TSG KW Boxbg./Weißwasser die ersten Heimspiele der Saison. Als Aufsteiger in die höchste Spielklasse Sachsens sind die TSG-Frauen in beiden Spielen der Außenseiter. Die Gäste in der Dreifelderhalle in der Lutherstraße in Weißwasser sind, ab 14 Uhr, der SSV Lichtenstein II und SV Motor Mickten. Der Eintritt ist wie immer frei und für das leibliche Wohl während der gesamten Veranstaltung wird gesorgt. Die TSG-Spielerinnen hoffen auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung der Fans. (rs)

