Jubelkonfirmanden werden gesucht

Waldheim/Reinsdorf. Die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Kirchgemeinde Reinsdorf-Beerwalde-Tanneberg bereiten für den 21. Mai die Jubelkonfirmation vor. Dazu eingeladen sind Männer und Frauen, die in folgenden Jahren in einer der Gemeinden konfirmiert wurden: 1945, 1946 und 1947, 1950, 1951 und 1952, 1955, 1956 und 1957, 1965, 1966 und 1967 sowie 1990, 1991 und 1992. Jörg Möbius vom Kirchenvorstand bittet die Jubelkonfirmanden, sich für die Feier im Mai anzumelden. Das ist während der Sprechzeit dienstags von 11 bis 15 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 034327 92138 möglich. Auch per E-Mail werden Anmeldungen entgegengenommen: kg-reinsdorf_stnicolai@evlks.de. (DA)

zur Startseite