Jubelfanfare beim Gastgeber Die Spielgemeinschaft Lok Kamenz/Deutschbaselitz schaffte beim Turnier der Eisernen den ersten Sieg nach 21 Jahren.

Seine Unterstützung half: Thomas Pawlas feuerte mit seiner Fanfare Lok Kamenz/Aufbau Deutschbaselitz an. © Jonny Linke

Kamenz. Taktische Spielzüge, harte Kommandos von der Auswechselbank und unterhaltsame Szenen: Den rund 200 Besuchern wurde am Sonnabend beim „Turnier der Eisernen“ in Kamenz toller Freizeitsport geboten. Zunächst ging es allerdings sehr harmonisch zu. Mit guter Laune traten die Akteure zunächst zu Gruppenfotos an. Anschließend kam Schirmherr Hermann Winkler, Präsident des sächsischen Fußball Verbandes und Mitglied des Europäischen Parlamentes, zu Wort: „Es ist mir eine Ehre, bei solch einem tollen Turnier die Schirmherrschaft zu übernehmen. Im Freistaat engagieren sich fast 1 000 Vereine im sächsischen Fußballverband, und viele von den heute hier Spielenden sind selbst als aktive Nachwuchsförderer oder Trainer in ihren Vereinen unverzichtbar. Das alles machen sie im Ehrenamt. Das verdient aller größten Respekt, denn der Fußball und das Ehrenamt verbinden Menschen auf eine besondere Art“, sagte er.

Dann rollte der Ball. Der Titelverteidiger TSV Pulsnitz 1920 musste gegen den Zweitplatzierten des letzten Jahres ran. Die Teams schenkten sich nichts. Nur in den Zweikämpfen waren die Spieler vorsichtiger, und Fairplay stand ganz oben. Man kennt sich immerhin schon ein ganzes Fußballerleben. Für die Zuschauer war der knappe Sieg der Elstraer ein interessanter Turnierstart. „Ich bin immer wieder über die Spieler fasziniert, wie sie in dem Alter noch so fit und gut agieren“, sagte der 76-jährige Reinhard Nowak. Die Atmosphäre, das Miteinander und die vielen Sportfreunde, egal aus welchen Verein man sie auf der Tribüne zum Reden trifft, machen einfach Spaß, so der Fan des FSV Budissa Bautzen.

Pokale für Leicht- und Schwergewichte

Und da man unter Freunden auch etwas lustiger agieren kann, gibt es bei dem Turnier der eisernen Herren auch ungewöhnliche Pokale. So wird neben dem besten Tormann und Torschützen auch der leichteste und schwerste Spieler per Waage ermittelt. Neben der fairsten Turniermannschaft wurde auch der älteste Spieler gekührt. Karl-Heinz Hoffmann vom SV Grün-Weiß Elstra war mit 67 Jahren trotz des reifen Alters noch gut dabei.

Auch für den aus Ohorn stammenden Ronny Haufe war das Erlebnis in Kamenz was ganz besonderes. „Ich bin selbst 50 Jahre alt, und wenn ich sehe, wie aktiv die Sportler noch sind und wie trotzdem fair gekämpft wird, macht das echt Spaß beim Zusehen. Da kann man nur allergrößten Respekt haben und den Hut ziehen“, so Ronny Haufe. Sein Favorit, der Titelverteidiger vom TSV Pulsnitz 1920, konnte der Rolle am Ende des Tages nicht gerecht werden, denn seine Lieblingsmannschaft wurde mit sechs Punkten nur Fünfter.

Spannende und faire Spiele

Mehr Glück hatte dagegen Thomas Pawlas. Der 52-Jährige war selbst mal aktiver Spieler bei der Spielgemeinschaft Lok Kamenz/Aufbau Deutschbaselitz und hat sich nun auf die mehr begleitende Position begeben. Er war wohl einer der lautesten Fans vor Ort. Denn mit seiner Fanfare blies er die Spielgemeinschaft zum Sieg. „Ich finde die Spiele trotz des reifen Alters der Akteure noch sehr ansehnlich. Es sind ehrlich, spannende und faire Spiele. Gerade in der Halle kann in der Spielzeit einiges passieren“, sagte er, und prompt schoss sein Lieblingsverein das nächste Tor. Da war Thomas Pawlas dann wieder in seinem Element. Mit Fanfare und Jubelschreien zeigte er seine Freude.

Wie am Ende auch Turnierleiter Uwe Tschacher: „Ich finde die Atmosphäre sensationell. Hier kann man sich nur bei jedem ehrenamtlichen Helfer für die Arbeit vor und während des Turniers, jedem Sportler für die riesige Leistung und dem Schirmherr und den Sponsoren für die Unterstützung danken. Das war ein sehr guter Tag mit sehr guter Resonanz.“

Dass seine Freude mit am größten war, lag sicherlich auch daran, dass es nach 21 Jahren wieder einen Turniersieg des Gastgebers, der Spielgemeinschaft Lok Kamenz/Aufbau Deutschbaselitz, gab.

