Jubel über geglücktes Spielplatz-Projekt Der VfL Pirna-Copitz kann das Tobe-Areal für Kinder dank finanzieller Hilfe bauen. Aber es blieb bis zum Schluss unsicher.

Die Fußballer von der G-Jugend des VfL Pirna-Copitz freuen sich mit Trainern, Vereinsvorständen, Sponsoren und Pirnaer Oberbürgermeister über den geglückten Spielplatz-Coup. © Marko Förster

Bevor die erste Männermannschaft des VfL Pirna-Copitz am vergangenen Sonnabend 3:0 über den FC Lößnitz triumphieren konnte, stand noch ein wichtiger Termin auf dem Plan, der höchst offiziell daherkam. Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke war geladen, mehrere Sponsoren, die Vereinsspitze, Trainer. Hauptakteure waren allerdings die Nachwuchsfußballer der G-Jugend, denn um sie und um ihre Altersgenossen ging es vornehmlich. Für sie hatte der Verein Großes zu verkünden.

Dank eines ergiebigen Schlussspurts kann der VfL seinen geplanten Spielplatz nun doch noch bauen. Insgesamt kamen 8 385 an Spendengeldern zusammen. Laut dem Verein ist es das fünftgrößte Spendenprojekt, das mittels der Geldsammel-Plattform „99 Funken“ im Internet und in Zusammenarbeit mit der Ostsächsischen Sparkasse Dresden erfolgreich beendet wurde. Dabei erwies sich die Aktion am Anfang als recht zäh.

Der VfL hatte den Spendenaufruf über das Internet-Portal vor geraumer Zeit gestartet. Weil das Geld anfangs nur spärlich tröpfelte, wurde die Aktion mehrmals verlängert, um doch noch die gewünschte Summe zusammenzubekommen. Parallel warb der Verein wiederholt bei den Hauptsponsoren um finanzielle Hilfe, auch die Eltern von im Verein trainierenden Kindern wurden angesprochen. Dieser derart große Einsatz zahlte sich am Ende aus.

Insgesamt spendeten 43 Personen und Sponsoren Geld für den Holzspielplatz. Das Tobe-Areal für die Kinder, das auf der alten Kugelstoßanlage vor den großen Sportplätzen entstehen soll, kostet rund 10 000 Euro. Den fehlenden Betrag, um das Projekt zu realisieren, stemmt der Verein aus Eigenmitteln. „Wir sind sehr glücklich, dass wir gemeinsam unser Spendenziel erreicht haben und danken einmal mehr allen Unterstützern sowie Partnern, die dies ermöglicht haben“, sagt VfL-Geschäftsführer Oliver Herber. Auch Hanke betonte, das Ergebnis der Spendensammlung für den Spielplatz könne sich durchaus sehen lassen. Es zeige, wie sehr sich die Menschen mit dem Sportverein identifizieren. Und es soll nicht mehr lange dauern, bis die Geräte stehen.

Wenn sich der Bodenfrost in den Wintermonaten in Grenzen hält und das Wetter den Bauleuten auch sonst hold ist, will der Verein den Spielplatz im Frühjahr 2017 eröffnen. Aus diesem Anlass ist dann auch eine kleine Feier im Willy-Tröger-Stadion geplant.

Mit dem neuen Spielplatz will der Verein verstärkt als familienfreundlicher Verein wahrgenommen werden. Das Tobe-Areal soll einen weiteren Raum für Kinder und Jugendliche schaffen. Dabei erfüllen die Klettergeräte aus Holz auch wichtige Funktionen: Zum einen können sich dort Sprösslinge beschäftigen, denen es langweilig wird, mit ihren Eltern die ganze Zeit einer Sportveranstaltung zuzuschauen. Zum anderen lassen sich die auf dem Spielplatz tobenden Kinder vielleicht auch mal als Mitglieder für den Verein gewinnen, wenn sie anderen Sportlern beim Training zusehen und sich auf diese Weise selbst für eine Sportart begeistern.

Und der Spielplatz schließt eine Lücke: Außer an der Schillerstraße und an der Dammstraße gibt es in Copitz keine öffentlichen Spielplätze. Der VfL-Spielplatz soll daher für jedermann öffentlich zugänglich sein, wenn die Sportstätten geöffnet sind.

zur Startseite