Jubel über Baugenehmigung Nun warten die Wilsdruffer noch auf das Geld für ihr Gymnasium. Der Landkreis Meißen verweist weiter auf das Gerichtsverfahren.

So soll die Schule, die auf einer Wiese hinter der Saubachtalhalle errichtet wird, aussehen. Baustart soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 sein. © Grafik: Stadtverwaltung Wilsdruff

„Super! Toll! Wunderbar!“, lassen sich die Kommentare vieler Wilsdruffer zusammenfassen, die auf Facebook eingestellt wurden, als bekannt wurde, dass die Stadt Wilsdruff die Baugenehmigung für das Gymnasium erhalten hat. „Super, danke an alle, die sich dafür starkgemacht und nicht nachgelassen haben, zu kämpfen für eine Zukunft in Wilsdruff“, schreibt Brit Bloß. „Das ist wirklich ein schöner Tag, nicht nur für Wilsdruff, auch für die vielen kleineren Ortschaften“, freut sich Carsten Pöhl. „Ganz lieben Dank an unseren Bürgermeister und die Stadträte und alle die sonst noch mitgekämpft haben. Das ist ein solcher Gewinn für unsere Region und vor allem für unsere Kinder“, kommentiert Christin Hamann. „Ich finde die Bemühungen der Stadt Wilsdruff außerordentlich vorbildlich und sozial“, lobt Thomas W. Süß. Und es sind nicht nur die Wilsdruffer, die sich freuen: „Ich wohne zwar nicht bei Euch, bekomme aber von Freunden und Kollegen mit, wie weit und umständlich die Wege sind. Es ist notwendig und wichtig. Ich freue mich“, schreibt eine Simone Lehmann.

Nachdem die Baugenehmigung vorliegt, ist noch eine letzte Hürde zu nehmen. Dabei geht es ums Geld. Rund 20 Millionen Euro kostet die Schule mit Sporthalle. Die Förderquote liegt bei 40 Prozent, die Stadt Wilsdruff muss rund zwölf Millionen Euro aufbringen. Gebaut wird in Abschnitten über mehrere Jahre. „Derzeit läuft die baufachliche Prüfung des Projektes für den Förderantrag bei der Sächsischen Aufbaubank“, teilte Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother (CDU) mit. Man rechne mit einer Bearbeitungszeit von drei Monaten.

Parallel will die Stadt gemeinsam mit dem Planungsbüro Iproplan aus Chemnitz die umfangreiche europaweite Ausschreibung vorbereiten. Rother: „Der Baustart ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen. Die Bauzeit ist mit eineinhalb Jahren angesetzt.“ Knapp wird dies allerdings – geplant war bisher, dass die neue Schule zum Schuljahresbeginn 2018/19 eröffnet. Eingeschult werden zunächst bis zu drei fünfte Klassen und mit jedem weiteren Jahr dann ein neuer Jahrgang. Geplant wird ein Haus für insgesamt 24 Klassen. Dazu entsteht auch eine Zweifeld-Sporthalle.

Im Meißner Landratsamt ist die Stimmung dagegen verhalten. Hier verweist man auf das laufende Gerichtsverfahren, also die Klage des Landkreises gegen den Schulnetzplan und damit gegen Wilsdruff als Standort für ein neues Gymnasium. „Wir warten den Ausgang des Verfahrens geduldig ab und werden dann weiter entscheiden“, teilt Pressesprecherin Kerstin Thöns mit.

Der Landkreis Meißen war von Anfang an gegen das Vorhaben, die Schule in Wilsdruff zu bauen. Man befürchtet sinkende Schülerzahlen am Nossener Gymnasium. Der Landkreis Meißen klagte vor dem Verwaltungsgericht Dresden und in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen – erfolglos. Im Eilverfahren wurde im November 2015 zugunsten von Wilsdruff entschieden. Meißen strengte ein weiteres Verfahren an, reichte eine Anfechtungsklage ein. Doch für den Baustart spiele das keine Rolle mehr, erklärt nun der Wilsdruffer Bürgermeister: „Mit der Entscheidung im Eilverfahren ist Rechtssicherheit hergestellt.“

zur Startseite