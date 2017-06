Jubel, Trubel – lauter Sieger Das große Welpenturnier in Weißwasser war ein tolles Erlebnis für die vielen kleinen Kicker. Trotz der Wetterkapriolen.

Schuss – und Tor? Die Kinder waren mit großem Eifer und erstaunlichem Können bei der Sache. © Joachim Rehle

Weißwasser. Petrus kann kein Fußballfan sein, sonst hätte er am Freitagmittag nicht eine Stunde lang so kräftigen Landregen über Weißwasser herniedergehen lassen, dass an Fußballspielen im Stadion am Turnerheim ganz und gar nicht zu denken war. Dabei hatte alles so schön begonnen. Nach Monaten intensiver Vorbereitung sollte beim internationalen Kita-Welpenturnier der Lausitz ein Weltrekord fürs Guinnessbuch der Rekorde aufgestellt werden. Ein Kita-Turnier mit den meisten Teilnehmern weltweit, so der Plan.

Wie bei Olympischen Spielen marschierten die Mannschaften bei strahlendem Sonnenschein ein. Die Teams aus der polnischen Partnerstadt Zary wurden dabei von ihrer Nationalhymne begleitet. Wie ihre großen Vorbilder legten die Knirpse die Hand auf die Brust – und sangen die Hymne mit! Man habe wegen der Wetterprognose gezittert, sagte OB Torsten Pötzsch zur Eröffnung. „Doch der Regen macht einen großen Bogen um die Stadt“, fügte er als Schirmherr sodann im Brustton der Überzeugung hinzu. Leider sollte er unrecht haben.

Wie der ehemalige Eishockey-Nationalspieler Mirko Lüdemann und andere Prominente vollzog Torsten Pötzsch einen der Ehrenanstöße. Für das erste Spiel des Turniers überhaupt. Zary 8 gegen die kleinen Kobolde aus Rietschen, die waren im vorigen Jahr „Sieger der Herzen“ geworden. Das Spiel ein paar Felder weiter wurde gleich zum Knaller, als Zary 1 mit den Spreespatzen aus Spremberg den Titelverteidigern das Fürchten lehren wollte. Die kleinen polnischen Kicker machten in ihren Nationaltrikots optisch was her. Sie waren aber auch spielerisch auf zack.

Wobei das höchstens für Fußballverantwortliche auf und am Rande der Spielfelder wichtig war. Denn beim Kita-Welpenturnier geht es um den Spaß an der Bewegung. Das hinderte Betreuer, Eltern und sonstige mitgereiste Fans nicht daran, ihre Teams ordentlich anzufeuern. „Felix lauf, Felix ran “, schallte es immer wieder über einen der Plätze. Der 6-Jährige mit der Kapitänsbinde im Team der Kita Land-Kinder-Land Wadelsdorf schoss eins ums andere Mal Richtung Tor. Doch selbst mit einem gut platzierten Fernschuss 15 Sekunden vor Schluss konnte er nichts ausrichten. Traurig war darüber keiner. Dafür hatte ja Charlotte ein Gegentor verhindert. „Wir sind alle mit Leidenschaft dabei“, erklärte Mutti Andrea Neitsch. Und das war nicht zu überhören.

Den coolsten Fanblock hatte die Kita Regenbogen aus Weißwasser mitgebracht. Mit einem regenbogenbunten Banner und vielen Rasseln ausgestattet, waren zusätzlich zu den elf Spielern zwei Erzieherinnen mit weiteren Kindern gekommen. Sie ließen keinen Zweifel daran, dass nach dem zweiten Platz im Vorjahr noch mehr geht. „Wir sind ein Urgestein der Welpenliga, spielen seit 2013 mit“, so Erzieher Steffen Mrotzeck. Ganz klar, dass man da beim großen Turnier nicht fehlen darf.

Während einer Spielpause ging’s auf die Hüpfburgen. Das ließen sich die Regenbogen-Kids nicht zweimal sagen. Die kleinen Strolche aus Rietschen packten derweil ihre Brotbüchsen aus. Stärkung muss schließlich sein. „Niemand ist böse, wenn der andere einen Ball verschießt“, ermahnte eine Mutti. Ein paar Meter weiter legte das Team vom Knirpsenland Gablenz eine Verschnaufpause ein. Ihr Maskottchen Bruno, ein großer Teddybär im gleichen Trikot, saß dabei. Bei den Hayaschen aus Groß Kölzig spielten gleich vier Mädels mit. Seit Deutschland auch Fußballweltmeister der Frauen ist, schlägt die Begeisterung für den Sport bis zu den Kleinsten durch. „Für einnige ist es das letzte Mal, bevor sie in die Schule gehen“, sagte Kathleen Präger. Ihr Sohn Nils war als Tormann mit den deutschen Flaggen auf Stirn und Wangen auch zünftig geschminkt.

Die Vorrunde verging wie im Fluge. Schon nach 30 Sekunden fielen die ersten Tore. In Staffel E hingegen brauchten die Teams etwas länger zum Warmlaufen. Dort gingen alle Spiele bis dahin 0:0 aus. Und dann kam der Regen! Was anfangs nach einer kleinen Unterbrechung aussah, zog sich in die Länge, konnte immerhin als Mittagspause genutzt werden. Wiener Würstchen und Obst waren für alle Kinder vorbereitet. Um den Zeitplan nicht ganz aus den Fugen geraten zu lassen, wurden alle Spiele des letzten Durchgangs der Vorrunde mit 2:2 gewertet. „0:0 hätte doof ausgesehen“, befand die Turnierleitung.

12.45 Uhr standen die acht Staffelsieger der Vorrunde fest. Dass es den Betreuern trotz des Regens gelang, alle Kids bei Laune zu halten, sei bloß nebenbei erwähnt. Auch kühlte es sich für den Moment ziemlich ab. Dann schien wieder die Sonne, als sei nichts gewesen. Genauso spielten auch die Kinder, nachdem es mit der Nachricht „kostenloses Eis für alle“ in die Viertelfinals ging. Von da an folgte nach Unentschieden jeweils Fünf-Meter-Schießen. Da hatten die Spreespatzen aus Spremberg den anvisierten Sieg noch immer im Blick. „Noch ist nichts verloren“, war sich Erzieherin Kelly Thürmer sicher. Anderthalb Stunden später war sie um Einiges enttäuschter. „Manche spielen nach Regeln, andere nicht, das ist schon chaotisch“, war ihre Kritik. Nichtsdestotrotz wird die Kita im nächsten Jahr wiederkommen. Dem folgte der nächste heftige Guss.

Cheforganisator Frank Konietzky war an der 1,40 Meter breiten und 1,10 Meter hohen Ergebniswand wie auch seine rechte (Computer-)Hand René Blümel; vom Stadtsportverband Weißwasser sehr gefragt, um die Spielstände aktuell zu halten. Im Gegensatz zu den WMs und EMs der Großen schied beim internationalen Kita-Welpenturnier niemand aus, getreu dem olympischen Motto „Dabeisein ist alles“. Am Ende standen 140 Spiele zu Buche – und mit Zary Nr. 2 ein strahlender Sieger fest. Selbst Petrus hatte sich dann doch noch besonnen und schickte zur Siegerehrung strahlenden Sonnenschein.

