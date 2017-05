Jubel in Großbauchlitz Das macht Lust auf mehr: Einen Spieltag vor Saisonende feiern die Döbeln/Harthaerinnen den Meistertitel der Landesklasse.

zurück Bild 1 von 2 weiter So sehen Siegerinnen aus! Erst holten die Frauen der SG ESV Lok Döbeln/BC Hartha die Meisterschaft und dann wurde beim Grillen bekanntgegeben, auch kommende Saison wieder an den Start zu gehen. © Dietmar Thomas So sehen Siegerinnen aus! Erst holten die Frauen der SG ESV Lok Döbeln/BC Hartha die Meisterschaft und dann wurde beim Grillen bekanntgegeben, auch kommende Saison wieder an den Start zu gehen.

Führt die Torschützenliste der Landesklasse Nord mit 41 Toren an: SpG-Kapitänin Susann Grandke.

Das Großbauchlitzer Lok-Stadion am späten Sonntagnachmittag: Bei herrlichem Fußballwetter liegen sich die Spielerinnen der Spielgemeinschaft ESV Lok Döbeln/BC Hartha in den Armen. Sie haben nicht nur Punktspielaufgabe gegen die Spielgemeinschaft Doberschütz/Mockrena/Laußig erfolgreich mit 4:0 (1:0) gelöst, sondern nach 2014/15 erneut die Meisterschaft in der Landesklasse Nord gewonnen. Und das bereits vor dem letzten Spiel, denn die Schützlinge von Trainer Thomas Jäschke sind vom härtesten Konkurrenten Lissa nicht mehr einzuholen.

Die Bilanz der Döbeln/Harthaerinnen aus 19 Spielen liest sich dabei eindrucksvoll: 17 Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage. Das bedeutet bislang 51 Punkte bei einem Torverhältnis von 92:17. Zudem führen Susann Grandke mit 41 und Denise Wittig mit 26 Treffern die Torschützenliste der Liga an. „Da fühlt man sich gut und ist stolz auf die Mannschaft“, resümierte Kapitänin Susann Grandke die Saison. „Aber es war ja vergangene Woche schon fast klar, der Sieg jetzt war nur noch das I-Tüpfelchen.“ Außerdem verriet sie, dass jetzt die Entscheidung gefallen ist, weiterzumachen und auch kommende Saison in der Landesklasse Nord weiter anzugreifen.

Als Grundlage für die erneute Meisterschaft, nachdem es in der Vorsaison beim Ausflug in die Staffel Ost damit nicht geklappt hatte, sieht SG-Trainer Thomas Jäschke die Tatsache, dass man Lehren aus den vergangenen Jahren zog, in denen viel mehr Erfolge hätten einfahren werden können. „Wir haben diese Saison auch in den Spielen, die wir gedanklich schon gewonnen hatten, weiter durchgezogen und nichts weggeschenkt“, sagte er und fügte an. „Das war auch wichtig, denn sportlich war es eines der schwersten Jahre, da fünf Teams in der Lage waren, vorn mitzuspielen. Entscheidend dabei für uns war, dass wir zu Hause alle Spiele gewonnen haben.“

Das galt auch für das letzte Heimspiel, vor dem sich schon die Frage stellte, wie ist die Mannschaft noch einmal zu motivieren? Jäschke kitzelte die Spielerinnen an der Ehre, die Partie so anzugehen, als ob es ein Finalspiel wäre, um den letzten fehlenden Punkt zu holen. Dennoch taten sich die Gastgeberinnen trotz sich ergebender Torchancen schwer. „Es wirkte verkrampft, nicht locker, fluffig, leicht wie in den Partien zuvor“, sagte Jäschke und fügte an: „Das zweite Tor nach Jana Uschners Führung in der 19. Minute fehlte uns einfach.“ Im zweiten Abschnitt gestaltete sich das Geschehen aus Sicht die Gastgeberinnen dann erfolgreicher. Grandkes 2:0 kurz nach dem Seitenwechsel löste einen Knoten, machte alles etwas einfacher und so erhöhten erneut Uschner und Katja Hempel gegen den insgesamt doch unbequemen Gegner auf 4:0. Damit kann das abschließende Saisonspiel beim Tabellendritten Bornaer SV eher locker angegangen werden, wobei man die Saison dennoch erfolgreich beenden will.

