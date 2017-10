Fußball Jubel in der Nachspielzeit Philip Heineccius erzielt in der 93. Minute den Ausgleich für Radebeul gegen Reichenbach. Trainer ist dennoch sauer.

In der Nachspielzeit rettete Philip Heineccius (2. von rechts) mit dem Ausgleichstreffer dem Radebeuler BC einen Punkt. Mit der Vorstellung seiner Mannschaft gegen die Reichenbacher konnte Trainer Matthias Müller (rechts) aber nicht zufrieden sein. © Lutz Kollmann

Philip Heineccius hat die totale Pleite der regionalen Fußball-Landesligisten im letzten Moment abgewendet. Im Heimspiel des Radebeuler BC gegen den Reichenbacher FC (1:1) war der 29-Jährige in der dritten Nachspielminute zur Stelle und markierte den Ausgleich. Allerdings leistete Gäste-Torwart Jan Poley bei „Hennes“ Freistoß-Treffer kräftig Schützenhilfe. Paolo Süß hatte nach reichlich einer halben Stunde das 1:0 für die Gäste besorgt (34.). Für Reichenbach war es der achte Zähler, sieben wurden auswärts gebucht.

„Wir haben schlecht gespielt, vor der Pause nicht ein einziges Mal ernsthaft auf das Tor der Reichenbacher geschossen“, ärgerte sich RBC-Coach Matthias Müller. „Wir haben einen Punkt gewonnen, denn der lag nach diesem schwachen Auftritt nicht unbedingt in der Luft. Ich verstehe nicht, warum wir immer wieder mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern auflaufen. Im Pokal liefern wir eine taktisch kluge, disziplinierte und sehr engagierte Leistung ab, eine Woche später ist davon nichts mehr zu sehen. Vor allem von unseren gestandenen Spielern, ausgenommen Philip Heineccius, war ich total enttäuscht.“

Die erste Halbzeit vor nur 75 Besuchern im Weinbergstadion ging komplett an die Reichenbacher. Der 40 Jahre alte Poley im Tor der Gäste konnte in der ersten Halbzeit den strahlenden Sonnenschein genießen. „Wir stürmen mit Richard Schöne und Heineccius, bringen auf den Flügeln einen Benno Töppel und Zdenek Kopas zum Einsatz, aber unsere offensive Ausstrahlung ist gleich Null. Ich denke, es gibt nicht viele Sechstliga-Vereine, die solche Spieler zur Verfügung haben. Daran gemessen, sind neun Zähler nach acht Partien einfach zu wenig“, sagt Matthias Müller. Vor dem Derby am Samstag in Riesa „müssen wir uns zusammensetzen und Klartext reden“, fordert der Trainer. „Dort wird die Luft brennen, da müssen wir ganz anders auftreten.“

Panik machen gilt beim RBC allerdings nicht. Am Tabellenende sind der VfB Zwenkau und der VFC Plauen II schon etwas abgeschlagen. „Trotzdem, sechs Punkte haben wir bisher leichtfertig liegen gelassen. Und die meisten dicken Brocken kommen jetzt erst noch“, sagt Müller. Nach dem Gastspiel in Riesa, erwarten die Radebeuler den auswärtsstarken FV Eintracht Niesky im Weinbergstadion, danach geht es zum Aufsteigerduell beim Großenhainer FV.

„Ich hoffe, wir steigern uns wie im Pokal am jeweiligen Gegner“, so der RBC-Coach, der fortan auch wieder auf Routinier Marcus Benedict bauen kann. Der 32-Jährige, der den RBC als Kapitän in die Landesliga geführt hatte, steigt wieder ins Mannschaftstraining ein. „Er wird uns gut tun“, ist Müller überzeugt. „Aber Wunderdinge können wir von ihm nicht erwarten, auch wenn Marcus mit seinen strategischen Fähigkeiten und seiner Erfahrung auf dem Rasen einiges bewirken kann.“

zur Startseite