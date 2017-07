Jubel im Kinderhaus Sonnenschein Die Stadtwerke Weißwasser spendieren einen neuen Wasseranschluss für die Matschstrecke.

Lucy-Lotte (6), Enno (3), Kathleen (7) und Elias (6) vom Kinderhaus Sonnenschein in Weißwasser finden den neuen, viel praktischeren Wasseranschluss einfach zum Jubeln. © Guido Paulig

Schluss mit langer Leitung: Die Matschstrecke im DRK-Kinderhaus Sonnenschein gibt es schon seit ein paar Jahren. Logisch, finden die Kinder es gut, wenn die Anlage läuft. Aber die Erzieherinnen mussten jedes Mal mühselig lange Schläuche bis zu der Anlage legen. Denn der Wasseranschluss war bisher ein ganz schönes Stück entfernt. Um dies zu umgehen, wandten sich die Verantwortlichen der Kita an die Stadtwerke Weißwasser mit der Bitte um Unterstützung. Diese wurde auch relativ problemlos zugesagt und der Wasseranschluss errichtet. Für die Stadtwerke eine Sachspende in Höhe von rund 500 Euro. Für die Erzieherinnen eine große Erleichterung. Für die Kinder nach wie vor ein Riesenspaß. Lucy-Lotte (6), Enno (3), Kathleen (7) und Elias (6) macht es immer großen Spaß, wenn die Erzieher sie mit Schaum auf dem Wasserspielplatz einreiben. Auch sonst steht Spielen an erster Stelle, egal ob im Winter oder im Sommer. Bei den Jungen steht Fußball hoch im Kurs, alle zusammen spielen gern „Wildpferde“ oder „Minions“. Den Mitarbeitern in der Kindereinrichtung ist es ein Bedürfnis, den Kindern zu vermitteln, dass es möglich ist, sich mit einfachsten Mitteln zu beschäftigen.

Eine große Hilfe waren erneut die Eltern. Sie sind immer dabei, wenn es darum geht, etwas in der Kita zu verbessern. In Sachen Wasseranschluss zeigten sie sehr viel Ausdauer und Engagement beim Ausschachten der Gräben für die Wasserleitung. Auch alle weiteren Mittel wurden durch Eigenleistungen erbracht. „Ein Kraftakt“, so Kita-Leiterin Kerstin Kellberg. Auf die Eltern ist einfach immer Verlass, wenn Aufgaben im Objekt anstehen.

Als nächster Höhepunkt steht am 30. August ein großes Kinderfest auf dem Programm. Unter dem Motto „Ta-Tü-Ta-Ta, was kommt denn da?“ ist eine große Aktion mit der Polizei, der Feuerwehr und dem DRK geplant. Wenn alles klappt, wird auch eine Hundestaffel der Polizei dabei sein.

Momentan sind 136 Kinder in der Einrichtung angemeldet. 142 Plätze kann die Kita insgesamt zur Verfügung stellen, 35 davon sind Krippenplätze. Gerade hier sei die Nachfrage groß, so Kerstin Kellberg. Freie Spitzen hat sie aber nicht. Alle Plätze sind vergeben. Nach den Sommerferien kommen nach und nach die ersten neuen Kinder. Alle Neuen können nicht gleichzeitig eingewöhnt werden.

