Jubel auf der Müllerwiese Budissa fährt am 5. Spieltag den ersten Saisonsieg ein. Gegen die TSG Neustrelitz gewinnen die Bautzener hochverdient mit 3:1.

Der überglückliche Bautzener Torschütze Tobias Heppner (links) feiert mit Pavel Patka den Treffer zum 3:0.

Fußball-Regionalliga. Der Bann ist gebrochen. Mit 3:1 (1:0) entschieden die Budissen am Sonntag die Hitzeschlacht gegen die TSG Neustrelitz zu ihren Gunsten. Beide Mannschaften standen nach nur einem Punkt aus den ersten vier Saisonpartien unter Druck. Am Ende waren es die Bautzener, die vor 400 Zuschauern in fast allen Belangen das bessere Team waren. Die Budissen wurden von Martin Hoßmang auf das Spielfeld geführt, da Martin Kolan, wie schon im Pokalspiel beim FC International Leipzig (4:1), auf der Bank Platz nahm. Verzichten musste Cheftrainer Reimund Linkert auf Stürmer Daniel Barth (Knieprobleme), während Verteidiger Christoph Klippel nach Verletzungspause zumindest als Ersatzspieler wieder auf dem Spielprotokoll stand.

Die Spreestädter begannen offensiv, kamen durch Martin Hoßmang (3.) und Maik Salewski (11.) zu ersten nennenswerten Offensivaktionen. In der 22. Minute war es der agile Paul Milde, der TSG-Schlussmann Christopher Hanf prüfte, während Josef Nemec verzog (31.). Die Hoffnung der Bautzener, bei der Hitzeschlacht den Gästen mit einem Führungstor einen Teil der Moral zu rauben, erfüllte sich bis zur 45. Minute nicht. Doch mit dem Pausenpfiff war Josef Müller zur Stelle, nachdem Hänsch und Salewski vorbereitet hatten. „Das 1:0 war der Dosenöffner“, meinte Linkert später.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Budissen das aktivere Team. Milde, bis dato auffälligster Spieler auf dem Platz, verpasste das 2:0 nur knapp (47.). Sechs Minuten später aber durften die Hausherren erneut jubeln. Diesmal war es Routinier Nemec, der das Leder mit einem Kopfball im Tor der Neustrelitzer unterbrachte. Jiri Sisler, wie Nemec aus Neugersdorf gekommen, hatte die exakte Flanke auf den „Langen“ gebracht.

Der Zwei-Tore-Rückstand blieb den Gästen sichtbar in den Kleidern hängen. Ein Aufbäumen war kaum noch zu erkennen. „Wir haben die 25 Minuten nach dem Wechsel richtig schlecht gespielt, überhaupt keinen Zugriff mehr bekommen“, resümierte TSG-Coach Benjamin Duray.

Heppner macht den Sack zu

Budissa behielt alles unter Kontrolle – und erhöhte durch Tobias Heppner auf 3:0 (67.). Sieben Minuten später bekam die TSG aber die Chance auf das Ehrentor, doch Fatjon Celani scheiterte mit dem Strafstoß (Heppner hatte Bernhardt gefoult) an Budissas Torhüter Norman Wohlfeld. Bitter für den 24-Jährigen, der erst vier Tage vor dem Spiel in Bautzen als 16. Neuzugang von den Neustrelitzern verpflichtet worden war.

Kurz vor Schluss wurde der Ex-Koblenzer dann aber doch noch für seinen unermüdlichen Einsatz belohnt. Nach schöner Einzelleistung verkürzte Celani doch noch auf 1:3 (88.). Der Freude der Budissen über den ersten Saisondreier tat das freilich keinerlei Abbruch.

„Wir wollten den Schwung aus dem Pokalspiel mitnehmen. Das ist uns über weite Strecken gelungen“, schätzte Reimund Linkert ein. „Phasenweise sah es leichter aus, als es am Ende war. Nach dem Wechsel hätten wir noch konsequenter auf Tore spielen müssen. Wir haben nach dem 3:0 einen Gang zurückgeschaltet. Das sollten wir in Zukunft unterlassen. Wir sind nicht so gut, um uns so etwas leisten zu können. Das werde ich noch einmal vor dem Pokalspiel in Bad Muskau ansprechen. Auf alle Fälle wollen wir dort besser aussehen als im Vorjahr und ins Achtelfinale einziehen.“

An der Tabellenspitze behält der FC Carl Zeiss Jena nach fünf Spieltagen seine weiße Weste (15 Punkte, 12:0 Tore).. Die Thüringer setzten sich zu Hause gegen Aufsteiger Union Fürstenwalde mühelos mit 4:0 (2:0) durch. Bester Mann auf dem Platz war Neuzugang Timmy Thiele, der drei Treffer erzielte. Der 25-Jährige stürmte in der Vorsaison noch in der 3. englischen Liga – der League One – für Burton Albion und Oldham Athletic.

Die erste Niederlage kassierte der 1. FC Lok Leipzig mit dem 0:2 (0:2) in Babelsberg. Nach drei Unentschieden kam Drittliga-Absteiger Energie Cottbus beim BFC Dynamo zum ersten Dreier in dieser Serie (2:1). Fabio Viteritti (57.) und Benjamin Förster (76.) drehten das Spiel nach 0:1-Rückstand (Pröger/24.).

Beim FC Oberlausitz dürfte derweil der Haussegen etwas schief hängen. Mit dem 0:1 (0:0) bei RB Leipzig II kassierten die Neugersdorfer ihren vierte Niederlage hintereinander. Felix Beiersdorf erzielte in der 70. Minute das Tor des Tages. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt und wurden bitter bestraft“, ärgerte sich FCO-Coach Vragel da Silva. „Ich kann meinen Spielern aber keinen Vorwurf machen, sie haben bis zum Ende gekämpft.“

Budissa spielte mit: Wohlfeld - Hänsch, Patka, Pfanne, Heppner, Milde, Hoßmang, Sisler (85. Kloß), J. Müller, Nemec (70. Barnickel) und Salewski (75. Hermann).

