Journalistenpreis für Ex-Jugendredakteur Florian Thalmann wurde für ein herausragendes Serien-Konzept prämiert.

Preisträger Florian Thalmann war vor einigen Jahren Mitarbeiter der SZin Pirna. © Archiv: SZ

Berlin/Schmilka. Damit hat Florian Thalmann nicht gerechnet. Die Jury des DuMont-Journalistenpreises 2017 hat den 27-Jährigen in der Kategorie „Bestes Konzept“ für seine Serie „Meine zweite Seite“ zum Sieger gekürt. Florian Thalmann ist in Schmilka aufgewachsen und begann seine journalistische Laufbahn als freier Mitarbeiter in den Lokalredaktionen der Sächsischen Zeitung in Pirna und Sebnitz, wo er auch die Jugendredaktion „JungeSZene“ leitete. Seit Januar 2015 ist er als Redakteur in der Lokalredaktion des Berliner Kurier tätig, wo auch seine Serie erschien. Darin stellt Thalmann Menschen vor, „die auf den ersten Blick unauffällig erscheinen, um nach dem Umblättern den Leser mit einer überraschenden zweiten Seite zu verblüffen“, wie die Jury in ihrer Begründung erklärte. (SZ/gk)

